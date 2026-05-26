Özgür Özel’in miting çağrısı sonrası İzmir’deki alan polis ablukasına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası gelişmeler sürerken, partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir’de bir miting düzenleneceğini açıklamıştı. Özel, yaşanan hukuksuzluklara karşı İzmir'de miting düzenleneceğini açıklamış ve bütün yurttaşlara çağrı yapmıştı. Özgür Özel, bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan mitingle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Valilik yasakladı

İzmir Valiliği ise mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddetti. Valiliğin, meydana ‘kısıtlı sayıda kişi alınabileceği’ gerekçesiyle miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret ettiği belirtildi. CHP tarafı ise miting adresinde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

Miting alanına TOMA getirildi, barikat kuruldu

Bunun üzerine mitinge 1 saatten fazla vakit varken Cumhuriyet Meydanı kapatıldı. Mitingin engellenmesi için alana çok sayıda çevkit kuvvet ekibi ve TOMA getirildi, barikat kuruldu.

Özgür Özel TBMM'ye yürümüştü

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, genel merkezin boşaltılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki gün üst üste dilekçe sunmuştu.

Pazar öğle saatlerinde genel merkeze gelen polis ekipleri demir kapıyı kırarak binaya girmiş ve içeride bulunan CHP'lileri biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ederek dışarı çıkarmıştı.

CHP Genel Merkezi'nin polis şiddetiyle boşaltılmasının ardından Özgür Özel TBMM'ye yürümüş ve çalışmalarına buradan devam edeceğini duyurmuştu.