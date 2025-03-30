Özgür Özel'in Silivri ziyareti tamamlandı: 28 kişiyle görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri Cezaevi ziyareti tamamlandı. Tutuklu bulunun Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, belediye başkanları, İBB bürokratları, Gezi tutukluları ve eylemlere katılan gençlerin aralarında bulunduğu 28 kişiyi ziyareti tamamlandı.

CHP lideri Özel’in bugün saat 14.30’da başlayan Silivri ziyareti saat 22.00’de tamamlandı.

Özgür Özel 28 tutukluyu ziyaret etti

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, belediye başkanları, İBB bürokratları, Gezi tutukluları ve gösterilere katılan gençlerin de arasında bulunduğu toplamda 28 tutukluyu ziyaret etti.

Özel’e İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve Ali Gökçek eşlik etti.