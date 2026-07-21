Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk istifa geldi
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den istifalar başladı. İlk üst düzey istifa ise CHP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan geldi. Bakan, CHP'den istifa etti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yeni parti kurulacağı yönündeki açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde istifalar başladı.
Partiden ayrılan ilk üst düzey isim, CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan oldu. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’den istifa ettiğini ve Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni partide siyasete devam edeceğini duyurdu.
Bakan’ın açıklamasının tamamı şöyle:
“Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.
Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye…
Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz.”
Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim.— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) July 21, 2026
Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.
Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de… pic.twitter.com/zcIhokIU4l
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı.
Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından milletvekilleriyle birlikte yeni partinin kuruluşunu gerçekleştireceklerini söyleyen Özel, “Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz” dedi.
Diğer yandan yeni partiye geçmesi beklenen vekiller belli oldu. İşte yeni partiye geçmesi beklenen vekillerin listesi:
1. Mahmut Tanal
2. Yunus Emre
3. Hasan Öztürk
4. Umut Akdoğan
5. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
6. Aliye Coşar
7. Murat Bakan
8. Sezgin Tanrıkulu
9. Seyit Torun
10. Suat Özçağdaş
11. Gökçe Gökçen
12. Yüksel Taşkın
13. Bülent Tezcan
14. Gizem Özcan
15. Ayça Taşkent
16. Uğur Bayraktutan
17. Süleyman Bülbül
18. Özgür Karabat
19. Talih Özcan
20. Elvan Işık Gezmiş
21. Deniz Yücel
22. Murat Çan
23. Şeref Arpacı
24. Sibel Suiçmez
25. Ümit Özlale
26. Asu Kaya
27. Burhanettin Bulut
28. Kayihan Pala
29. Eylem Ertuğ Ertuğrul
30. İbrahim Arslan
31. Tahsin Ocaklı
32. Özgür Ceylan
33. Özgür Erdem İncesu
34. Gökan Zeybek
35. İsmail Atakan Ünver
36. Ayhan Barut
37. Hikmet Yalım Halıcı
38. Aylin Yaman
39. Veli Ağbaba
40. Ensar Aytekin
41. Ulaş Karasu
42. Melih Meriç
43. Seda Kaya Ösen
44. Aliye Timisi Ersever
45. Süreyya Öneş Derici
46. Mustafa Erdem
47. Orhan Sümer
48. İsmet Güneşhan
49. Cavit Arı
50. Ali Gökçek
51. Bekir Başevirgen
52. Fahri Özkan
53. Talat Dinçer
54. Mehmet Tahtasız
55. Servet Mullaoğlu
56. Namık Tan
57. Ali Mahir Başarır
58. Gökhan Günaydın
59. Murat Emir
60. Özgür Özel
61. Muhip Kanko
62. Serkan Sarı
63. İzzet Akbulut
64. Yaşar Tüzün
65. Deniz Yavuzyılmaz
66. Turan Taşkın Özer
67. Tekin Bingöl
68. Aşkın Genç
69. Harun Özgür Yıldızlı
70. Metin İlhan
71. Aykut Kaya
72. Ednan Arslan
73. Evrim Karakoz
74. Salih Uzun
75. Cemal Enginyurt
76. Gamze Taşcıer
77. Evrim Rızvanoğlu
78. Mustafa Sarıgül
79. Zeynel Emre
80. Nail Çiler
81. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
82. Türkan Elçi
83. Barış Karadeniz
84. Cumhur Uzun