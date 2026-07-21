Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk istifa geldi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yeni parti kurulacağı yönündeki açıklamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde istifalar başladı.

Partiden ayrılan ilk üst düzey isim, CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan oldu. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’den istifa ettiğini ve Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni partide siyasete devam edeceğini duyurdu.

Bakan’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.

Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye…

Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz.”

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim.



Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum.



Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.



Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de… pic.twitter.com/zcIhokIU4l — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) July 21, 2026

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı.

Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından milletvekilleriyle birlikte yeni partinin kuruluşunu gerçekleştireceklerini söyleyen Özel, “Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz” dedi.

Diğer yandan yeni partiye geçmesi beklenen vekiller belli oldu. İşte yeni partiye geçmesi beklenen vekillerin listesi:

1. Mahmut Tanal

2. Yunus Emre

3. Hasan Öztürk

4. Umut Akdoğan

5. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

6. Aliye Coşar

7. Murat Bakan

8. Sezgin Tanrıkulu

9. Seyit Torun

10. Suat Özçağdaş

11. Gökçe Gökçen

12. Yüksel Taşkın

13. Bülent Tezcan

14. Gizem Özcan

15. Ayça Taşkent

16. Uğur Bayraktutan

17. Süleyman Bülbül

18. Özgür Karabat

19. Talih Özcan

20. Elvan Işık Gezmiş

21. Deniz Yücel

22. Murat Çan

23. Şeref Arpacı

24. Sibel Suiçmez

25. Ümit Özlale

26. Asu Kaya

27. Burhanettin Bulut

28. Kayihan Pala

29. Eylem Ertuğ Ertuğrul

30. İbrahim Arslan

31. Tahsin Ocaklı

32. Özgür Ceylan

33. Özgür Erdem İncesu

34. Gökan Zeybek

35. İsmail Atakan Ünver

36. Ayhan Barut

37. Hikmet Yalım Halıcı

38. Aylin Yaman

39. Veli Ağbaba

40. Ensar Aytekin

41. Ulaş Karasu

42. Melih Meriç

43. Seda Kaya Ösen

44. Aliye Timisi Ersever

45. Süreyya Öneş Derici

46. Mustafa Erdem

47. Orhan Sümer

48. İsmet Güneşhan

49. Cavit Arı

50. Ali Gökçek

51. Bekir Başevirgen

52. Fahri Özkan

53. Talat Dinçer

54. Mehmet Tahtasız

55. Servet Mullaoğlu

56. Namık Tan

57. Ali Mahir Başarır

58. Gökhan Günaydın

59. Murat Emir

60. Özgür Özel

61. Muhip Kanko

62. Serkan Sarı

63. İzzet Akbulut

64. Yaşar Tüzün

65. Deniz Yavuzyılmaz

66. Turan Taşkın Özer

67. Tekin Bingöl

68. Aşkın Genç

69. Harun Özgür Yıldızlı

70. Metin İlhan

71. Aykut Kaya

72. Ednan Arslan

73. Evrim Karakoz

74. Salih Uzun

75. Cemal Enginyurt

76. Gamze Taşcıer

77. Evrim Rızvanoğlu

78. Mustafa Sarıgül

79. Zeynel Emre

80. Nail Çiler

81. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

82. Türkan Elçi

83. Barış Karadeniz

84. Cumhur Uzun