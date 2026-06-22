Özgür Özel'in yeni parti planına ilişkin çarpıcı kulis: Belediye başkanları davet edilmeyecek

CHP kulislerinde, olası bir yeni parti hazırlığına ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Kulis bilgilerine göre yeni partinin adının "Yürüyüş" olabileceği konuşulurken, partinin sağ ve soldan farklı kesimleri kapsayacak geniş bir siyasi yelpazeyle kurulmasının planlandığı öne sürülüyor.

CHP'de gözler bu hafta hem Genel Merkez'de yapılacak toplantılara hem de Meclis'teki grup toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nu toplaması beklenirken, gündemde disiplin süreçlerinin yer alacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Özgür Özel'in aynı gün TBMM'deki grup toplantısında yeni parti tartışmalarına ilişkin mesajlar verebileceği iddia ediliyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Özel'in önceliğinin CHP içinde kalarak partiyi yeniden yönetmek olduğu, ancak olası gelişmelere karşı yeni bir siyasi oluşum seçeneğini de yedekte tuttuğu belirtiliyor.

Kulislere göre Özel'in, yeni bir parti kurulması halinde CHP'li belediye başkanlarını bu oluşuma davet etmeyi düşünmediği öne sürülüyor.

Bunun gerekçesi olarak ise CHP'li belediye meclislerinde bölünme yaşanmasının önüne geçilmek istenmesi ve uzun vadede yeniden CHP çatısı altında buluşulacağı yönündeki değerlendirmeler gösteriliyor.