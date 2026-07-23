Yeni parti toplantısı ertelendi: Özel cephesinden açıklama geldi

Özgür Özel'in yeni partiye ilişkin kurmaylarıyla birlikte bugün saat 23.00'te bir araya gelmesi bekleniyordu. Söz konusu toplantının cuma günü saat 14.00'e ertelendiği açıklandı.

Halk TV'ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili ve Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, toplantının yeni parti ile ilgili imza prosedürlerinin uzun sürmesi nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Emre, yeni parti çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen kapalı grup toplantısı ile ilgili ayrıntıları aktaran Emre, yeni parti için imza veren ve Özgür Özel ile birlikte yürüyecek milletvekili sayısının 90'ın üzerinde olduğunu belirtti.