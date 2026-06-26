Özgür Özel'in yeni partisi ile ilgili dikkat çeken iddialar: Kulislerde neler konuşuluyor?

Mahkeme kararıyla yönetimin değiştirildiği CHP'de yeni parti tartışmaları devam ediyor.

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında yeni parti ile ilgili dikkati çeken iddiaları kaleme aldı.

Zeyrek'in aktardığına göre yeni partinin kurucular kurulu, ismi bilinmeyen, yasal sorunları olmayan isimlerden oluşacak. Bu isimler, yine kendileri gibi isimlerle yeni partinin seçimlere girebileceği koşulları sağlamak için bütün Anadolu’da örgütlenecek.

Parti seçim gündeme gelinceye kadar kendisini çok fazla belli etmeyecek, öne çıkmayacak.

Kurultay için harekete geçilecek

"Yedek partiyle seçimlere katılabilme güvencesi oluştuktan sonra Özgür Özel ve ekibinin CHP’deki mücadelede eli güçlenebilir" diyen Zeyrek, "Zira bu modelde hiçbir CHP üyesinin istifa etmesi gerekmeyecek. Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattığında Özel ve ekibi üyelerin desteğiyle mahalle delegelerinin seçilmesi aşamasından başlayarak Kurultay’ı kazanmak için harekete geçecek. Kurultay süreci olası bir seçimden önce tamamlanırsa zaten sorun kalmayacak ve CHP seçimlere Özel liderliğinde girecek" ifadelerini kullandı.

Zeyrek, şöyle devam etti: "Özel, CHP’de yönetimi ele geçirdikten sonra iktidar '6 yıl kurultay yapmadınız seçime giremezseniz' diyerek CHP’yi seçimlere sokmazsa yine yeni parti metodu devreye sokulacak. Aynı şekilde kurultay süreci zamanında tamamlanmazsa da Özel ve ekibi yeni partiden aday olacak."

20 vekil iddiası

Sözcü muhabiri Başak Kaya'nın aktardığına göre ise hukuki yolların tıkanması durumunda, Özgür Özel ekibinden 20 milletvekilinin yeni bir partiye transferi; bazı milletvekillerinin ise CHP'de kalarak kurultay için mücadele etmesi planlanıyor.

Kaya, "İçerideki isimler son ana kadar mücadele edecek. Eğer yeni bir parti kurulursa Özel cephesindeki milletvekillerinin tamamı yeni partiye geçmeyecek CHP'de kalarak mücadele edecek. Buradan şunu anlıyoruz yeni partiye toplu bir geçiş olmayacak son ana kadar kurultayı zorlayacaklar. Bu strateji 'kendimizi en iyi nasıl sağlama alırız' şeklinde yürütülüyor" dedi.