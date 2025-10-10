  1. Ekonomim
Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı ve 21 ülkeden 94 aktivist Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerdeki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli paylaşımında, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden 94 aktivisti de tahliye ediyoruz" dedi.

