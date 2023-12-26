Özhaseki: 1950-2000 yılları arasında yapılan binalarda depreme karşı sıkıntı var

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, Samsun Kültür Çalıştayı Vizyon Programı için kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk olarak Samsun Valisi Orhan Tavlı’ya ziyarette bulundu. Bakan Özhaseki, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Samsun TOKİ olarak yapılan çalışmaların bulunduğunu ve Türkiye’nin de bir deprem ülkesi olduğunu kaydeden Özhaseki, “Şunu herkesin bilmesi lazım: Türkiye bir deprem ülkesi. ‘Biz 3’ncü derecede bir yerdeyiz, fay kırıkları bizden daha az geçiyor, 4’üncü deprem bölgesinde olduğumuz için daha emin vaziyetteyiz’ gibi söz söylemek hiçbir zaman bu ülkede doğru olmaz. Fay hatlarının çok sert geçtiği, yıllarca aynı yerlerde kırıldığı, şiddetli depremlerin olduğu bölgeler var, bunları biliyor ve her yerde de söylüyoruz. Ama Türkiye’nin her bir köşesinde halen hareketli olan 485 civarında da fay hattı var. Şimdi biz bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarıya çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız, yeniliriz. Yapacağımız tek şey onu bilerek ve anlayarak hareket etmektir, tedbir almaktır, tedbirli olmaktır. Konutlarımızı ve iş yerlerimizi sağlam yapmaktır.” dedi.

Kentsel dönüşüm vurgusu

Özhaseki, depreme dayanıksız binalara karşı tek çözüm yolunun kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çekerek, 1950’li yıllardan 2000’li yıllara kadar yapılan bina, iş yeri gibi yapıların büyük bölümünde depreme dayanıklılık hususunda sıkıntılar olduğunu ifade etti.

Özhaseki, şunları söyledi:

"O zaman bunları yenilemenin de bir tek yolu var, o da kentsel dönüşüm, dünyada başka bir yolu da bulunamadı. Bu kentsel dönüşümü her yerde biz hızla yapmak ve gerçekleştirmek durumundayız. İstanbul’da, İstanbul’un kentsel dönüşüm meselesini açıklamıştık. Bugün de burada belediye başkanımız epeyce hazırlık yaptı ve belediyede çalışacağız. Şu anda devam etmekte olan işler ve bundan sonra devreye alabileceğimiz yerler üzerinde hep birlikte çalışacağız. İnşallah bizim Samsun’daki çalışmalarımız hayırlı olur diye temenni ediyoruz."