Özkan: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığının kurşunlandığını açıkladı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/Zha3gwp6X8 — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 31, 2023

Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıya tepki gösteren İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. 2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, 'beni kendinle uğraştırma' tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız." dedi.

İmamoğlu saldırıyı kınadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum."

Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il başkanlığına gideceği bildirildi.