Özkan: Özgür Özel’e FETÖ derseniz, Silivri kalkar üzerinize yürür
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Özgür Özel’e yönelik "FETÖ" ithamlarına tepki göstererek "Özgür Özel’e FETÖ derseniz, Silivri kalkar üzerinize yürür." dedi.
Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgür Özel’e FETÖ derseniz, Silivri kalkar üzerinize yürür. Özgür Özel, FETÖ karşıtı mücadelesiyle Ergenekon’da, Balyozda, Askeri Casusluk’ta ve diğerlerinde mağdurlarla beraber oldu. Zulme direndi. Siyasette büyüdü. FETÖ karşıtı duruşu nettir. Tartışma götürmez. O karanlık günlerimizin dostudur. Tanığıyız" ifadesini kullandı.