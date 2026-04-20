Özkan Yalım için karar günü: YDK 11 Mayıs’ta toplanıyor

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart'ta Ankara'da bir otelde gözaltına alındı. Suçlama; rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Üç gün gözaltında kalan Yalım, emniyet ve savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıktı. CHP'li belediye başkanı ve 8 şüpheli 30 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savunma için süre verildi

Soruşturma CHP Genel Merkezi tarafından da mercek altına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gereğini yaparız” dedi. Yalım gözaltındayken üyeliğinin askıya alındığı duyuruldu. 5 Nisan'da ise parti sözcüsü Zeynel Emre, tedbirli kesin ihraç kararını açıkladı.

Partide aldıkları görev ve sorumluluk ve parti üyeliği ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak gerekçesiyle alınan sevk kararı Yalım'a tebliği edildi. Savunma için en az 15 gün süre verildi.

Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre 11 Mayıs Çarşamba günü Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Toplantıda Yalım hakkında da karar çıkması bekleniyor.

Yalım'ın ihracına kesin gözüyle bakılıyor.