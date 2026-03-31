Özkan Yalım tüm suçlamaları reddetti: Mallarımı boşanma nedeniyle devrettim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Yalım dahil 13 kişi hakkında "tutuklama" talep edildi. Yalım'ın aynı zamanda parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi. Yalım, dün akşam tutuklandı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın emniyetteki ifadesinin tamamına ulaşıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Yalım’a ifadesinde Siyah kod adlı gizli tanığın iddiaları, HTS ve MASAK raporları ile gözaltındaki kişilerin telefonundan çıkan bazı yazışmalar soruldu.

Özkan, malvarlığını belediye şoförünün üzerine yapması, kendi çalışanlarının sigortasını belediye üzerinden yaptığı şeklindeki iddiaları kabul etmedi. Malvarlığını devretme iddialarını kısmen kabul eden Özkan; soruşturma korkusuyla değil, boşanma davası nedeniyle mallarını belediye şoförüne devrettiğini anlattı.

Yalım, boşanma davası nedeniyle gayri resmi ortağı olarak devam etme şartıyla Yalım Petrol Nakliyat Gıda ve Yalım Tekstil Petrol Otomotiv Gıda ismindeki şirketlerini 2025 yılında Cihan Aras’a devrettiğini söyledi. Eşiyle bir anlaşma yaptığını söyleyen Yalım, mallarının Cihan Aras tarafından çocukları 18 yaşına geldiğinde kendilerine devredileceğini belirtti.

Gizli tanık: İhale için çocuklarına hisse istedi

'Siyah' kod adlı gizli tanık ifadesinde, şunları anlattı:

“Uşak merkezde bulunan Yeşilkayaağaç mahallesindeki arazilerin satış ve devir işlemleriyle alakalı bilgim bulunmaktadır. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın jeotermal işiyle alakalı araştırma yaptığını biliyorum. Bu konuyla alakalı Ankara’da şirketi bulunan Osman Nuri Vardı ile Ankara’daki Celal Bayar Plaza’da bulunan ofisinde görüşmek üzere 24 Nisan 2024’te görüştü. Ertesi gün oğlu Özhan ve kızı Özge Gül ile tekrardan buraya gitti. Vardı'ya kurulacak olan şirketin yüzde elli hissesinin oğlu ve kızı adına olması gerektiğini, aksi taktirde ihaleyi kendisine vermeyeceklerini söylediklerini söyledi. Vardı bunu kabul etti. Ardından Vardı, Yalım'a Münih’te yaptığı görüşmede etrafındaki tarlalarının da değerli olduğunu söyleyerek projesine dahil etmek istedi. Yalım da gereğinin yapılması için başkan yardımcılarına talimat verdi. Başkan yardımcıları arsa sahiplerine kamulaştırma yapılacağını söyleyerek arsaları Vardı'nın şoförüne devredilmesi için baskı yaptı. Arsaların paraları çanta içerinde Özkan Yalım’ın makamına geldi. 10 milyon TL’den 2 milyon 800 bin TL’yi kendine alan Özkan gerisini arsa sahiplerine verdi.”

"Müfettişler belediyeye gelip inceledi, usulsüzlüğe rastlamadı"

Özkan Yalım ifadesinde gizli tanığın iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Osman Nuri Vardı'yı tanıyorum. Kendisi belediyeye gelmesi üzerine tanıştım. İsmini hatırlamadığı bir firmanın temsilcisi olduğunu biliyorum. Benim belediye başkanlığım dönemimden önceki dönemlerde Uşak ve birçok belediyedeki toplanan çöplerden elektrik üreten bir firmanın temsilcisi olarak biliyorum. Vardı ile iddia edildiği gibi bir jeotermal işi yapmadık. İddia edildiği gibi kendimin veya çocuklarımın adına herhangi bir firma kurulmadı, kesinlikle bu şahısla da bir ortaklığım söz konusu değildir. Bu hususlar Osman Nuri Vardı’ya sorulduğunda teyit edilebilir. Söz konusu konuyla alakalı olarak olay basına düştü, bununla alakalı da geçen yıl müfettişler görevlendirildi. Müfettişler gelerek inceleme yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk tespiti yapılmadı. Ben yine belediye başkanı olarak arazi satışlarına yönelik köylülerden aldığım bilgiye dayanarak 2 kişinin arazi sattığını öğrendim. Bu hususlara istinaden de zorla mı yoksa kendi iradeleri ile mi satıp satmadıklarını satan kişilere sordum. Kendilerinin ifadesi ile çok memnun olarak satış yaptıklarını ve pişman olmadıklarını söylediler. Hatta bir tanesi çok iyi paraya sattıklarını beyan etti. Müfettiş gelip gittiği için bu konuşmalarını da kayda aldım. Gerektiği takdirde bunları dosyaya sunabilirim."

Gizli tanık: Özkan Yalım genel başkanın aracını rüşvetle temin etti

Gizli tanık Siyah’ın savcılık ifadesindeki iddiaları soruldu:

"Uşak valiliğinin önünde bulunan kent meydanının zemin taş döşeme işini UB isimli firmaya verildi. Bu firmanın sahibi İsmail Özçelik, yaklaşık 12 milyon bedelle işin aldı. Normalde yapılacak işin bedeli 7 milyon TL olmasına rağmen şirket tarafından 5 milyon TL’lik fark nakit olarak belediye başkanının şoförü Murat Altınkaya'ya teslim edildi. Bahsettiğim bu olay yaklaşık 1 yıl önce oldu. Yine Murat Altunkaya nakit olarak aldığı 5 milyon parayı Afyon’da bulunan Osmanlı Otomotiv isimli firma sahibinin Osman isimli şahsa teslim etti ve para karşılığında Mercedes marka panelvan tipi araç CHP Genel Merkez adına ruhsatlandırılarak teslim alındı. Daha sonra bu araç İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Design(Dizayn) isimli şirkete getirilerek içerisi vip’e çevirerek iki aracın faturasını da Uşak Belediyesine kesildi. Bildiğim kadarıyla halen bu araç Özgür Özel tarafından kullanılmaktadır. Özkan Yalım da yine aynı şekilde aracı kullanmaktadır. Özgür Özel’e tahsil edilen bu aracın kaynağı normalden fazla olarak gösterilip usulsüz ihaleden rüşvet alarak karşılanmıştır."

"Hesaplara bakıldığında rüşvet iddiası çürüyecektir"

Özkan Yalım ise bu ifadelere şöyle dedi:

"UB Madencilik unvanlı firma Uşak Belediyesinin iştiraki firmasıdır. İsmail Özçelik isimli şahısta bu firmanın genel müdürüdür ve tek yetkilisidir. Sahibi değildir. Yukarıda bahsi geçen ihale ve alt tarafta verilen ihale tablolarını incelediğimde; söz konusu ihalenin 2024/846937 İhale kayıt numaralı ihale olduğunu düşünüyorum. Yukarıdaki ihale detayını incelediğimde ise ihalenin 7.985.250,00 TL bedel ile sözleşme imzalandığını gördüm. Gizli tanığın ifade ettiği gibi ihale bedeli 12 milyon değildir. Bu hususta zaten iddiayı çürütmektedir. Bu hususlara istinaden; sözleşme bedeli dışında belediyeye, şahsım ve şoförüme hiçbir ödeme yapılmamıştır. Belediyenin iştirak firmasından rüşvet alınması iddiaları da asılsızdır. Belediye iştirak firması olan UB Madencilik firmasının hesap hareketleri incelendiğinde böyle bir durumun olmadığı açıkça görülecektir."

Uşak Spor'a adrese teslim ihale iddiası

Uşak Spor’a 10 yıllığına 10 bin TL kira bedelli arazi ihalesinin adrese teslim çıktığı, başkasının ihaleye katılması halinde iptal edileceği yönündeki gizli tanık iddiası da başkan Yalım’a sorulan sorular arasındaydı.

Nitekim gizli tanık, daha sonra ihaleyi Uşak Spor’un başkanının eşinin kazandığını ileri sürdü. Başkan Yalım ihale sürecinden haberinin olmadığını evraktaki imzaya bakıldığında başkan vekili Çağlar Samancı’nın imzasının bulunduğunu belirtti.

"AVM belediye encümeni ve mahkeme kararıyla kapatıldı"

Gizli Tanık Siyah’ın, “Uşak merkezdeki ve Karun AVM’den belediye başkanı Özkan Yalım'ın yaklaşık 1 yıl önce 20 milyon TL rüşvet istedi. Eski belediye başkanı ve AVM sahibi olan Erhan Akçay bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Özkan Yalım 5 tane araç istediği ancak bunun da kabul edilmediğini biliyorum. AVM’nın sürekli taciz edildiğini, sözde mevzuatsal eksikliklerden mühürlenilmeye çalışıldığını ve netice itibariyle mühürlendiği, yaklaşık 6 aydır da mühürlü olarak çalışamaz halde olduğunu biliyorum. Bu olaya dahil olan kişiler Başkan yardımcısı Halil Aslan ve özel kalem müdür Hasan Doğukan Kurnaz’dır” iddiaları soruldu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise şöyle konuştu:

"Rüşvet iddialarını reddediyorum. Böyle bir durum söz konusu dahi değildir. Ben kimseden rüşvet talep etmedim. Söz konusu AVM’nin kapatılması ile alakalı olarak; Bolu ilinde Kartalkaya’da çıkan yangın sonrasında bakanlık idaremiz dahilinde bulunan kamuya açık yerlerin denetlenmesini istedi. Buna istinaden idaremiz dahilindeki Karun AVM’nin de içinde bulunduğu kamuya açık alanlar belediye personellerimizce denetlendi. Denetleme neticesinde Karun AVM’de yangın eksikliği ve imara aykırılıklar vardı. Buna istinaden belediye encümeninden AVM’nin kapatılması yönünde karar alındı. Buna istinaden AVM kapatılacakken Erhan Akçay Uşak İdare Mahkemesine dava açarak ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Karar çıktığı gün ben bir basın açıklaması yaparak AVM’de oluşabilecek olumsuzluklardan belediyenin sorumlu olmadığını basına duyurdum. Bu açıklamamdan 1-2 saat sonra mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı ve böylece AVM’nin kapatılması mahkeme kararıyla kesinleşti. AVM bu karara istinaden kapatıldı. Erhan Akçay yaptığı basın açıklamasında da AVM’de gaz kaçağı olduğunu kapatılmasını talep etmiştir. Daha sonra ise Erhan Akçay açmış olduğu tüm davalardan feragat etmiştir."

"Kamyonları tadilat izni karşılığında alırım dedim"

Mühürlenen AVM’nin sahibi eski belediye başkanı Erhan Akçay, ifadesinde kendisinden belediyeye 4 adet çöp kamyonu istendiğini ve bu talebi vatandaşa hizmet olarak gördüğü için kabul ettiğini anlattı.

Bu sayı daha sonra 10’ya yükselince pazarlık için avukatının belediyeye gittiğini ileri sürerek şöyle konuştu:

"Başkan yardımcıları Halil Aslan, Serpil Hanım ile yüz yüze görüşmüş, burada avukatım benim Uşak Belediyesine 10 adet çöp kamyonu almayı kabul ettiğimi ancak Karun AVM’de bulunan bazı küçük değişiklikler için imar proje tadilatı izni verilmesi şartını sunduğumu söylemiş, belirmek istediğim husus söz konusu imar proje tadilatı izni söz konusu AVM’de bulunan küçük çaplı dekoratif değişikliklerdir, bahse konu binanın temeline ve dayanaklılığına ekti edecek türden değişiklikler değildir. Benim avukatım aracılığım ile sunmuş olduğum şartları toplantıda bulunan başkan ve başkan yardımcıları kabul etmemişler, benim taleplerimi yerine getiremeyeceklerini, benim şartsız olarak 10 adet çöp kamyonunu almamı istemişler. Durumu avukatım bana anlattı, ben de 10 adet çöp kamyonunu bu şartlar altında alamayacağımı söyledim."

"AVM sahibi usülsüz tadilat izni istedi"

İddiaları reddettiğini söyleyen Özkan Yalım şöyle konuştu:

"AVM sahibi Erhan Akçay'ın beyanlarında da AVM’nin mahkeme kararının onayı ile mühürlendiğini, bilirkişiler tarafından nasıl ceza kestirildiğini kendisinin de beyanı üzerine eksiklerini kabul ettiğini, bu eksiklikleri görmezden gelinip ayrıca imar mevzuatına aykırı işlemlerin görmezden gelinmesini istediğini kendisi beyan etmiştir. Bu nedenle ceza kesildiği suçlamasını yapmıştır. İmar yasasına aykırılıklar mahkeme tarafından da tespit edilmiş olup buna istinaden ceza kesilmiştir. Mahkemece sadece bilirkişi raporu çerçevesinde ceza miktarı düşürülmüş olup bu miktar iddianın aksine kesinleşmiştir. Yine istinafta olduğu belirtilen bir karar söz konusu olmayıp açmış olduğu tüm davalardan da feragat etmiştir."

Mallarını şoföre devretti

Gizli tanık Siyah’ın iddialarına göre Özkan Yalım boşanma davasını bahane ederek kendisine yönelik bir operasyon olacağı endişesiyle malvarlığını fen işlerinde çalışan şoför Cihan Aras’ın üzerine yaptı.

Yine iddiaya göre de kızı Özge üzerine 28 milyon liralık ofis satın aldı. Yalım mallarını Cihan Aras’ın üzerine geçirme nedeninin boşanma davası olduğunu, manipüle etmediğini söyledi. Sadece kızına değil 3 çocuğuna ortak kamyonlarını satarak 22 milyona ofis aldığını, mal kaçırma derdi olsa çocuklarının üzerine yapmayacağını kaydetti.

Yalım'ın ifadesinin geri kalanından öne çıkanlar şu şekilde:

“İddia edilen hususlar asılsızdır. Gizli tanık Siyah kod adlı şahsın beyanları sadece soyut iddiadan ibarettir. İddialara konu herhangi bir somut delil tarafıma sunulmamıştır. Tarafıma isnat edilen rüşvet suçuna dair rüşvet aldığıma dair herhangi bir somut delil yoktur, ihaleye fesat karıştırma suçuyla alakalı olarak ise fesat karıştırıldığı tespit edilen bir ihale bile tarafıma sunulmamıştır. İrtikap suçlamasına dair ise kimseden zorlama ile para aldığıma dair ya da talep ettiğime dair somut delil yoktur. Tüm bu hususlara istinaden birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım ile aramda olan rutin günlük hayatımızdaki para transferleri tarafıma soru olarak sorulmaktadır. Bu hususlara istinaden soruşturma dosyasında suçlu olduğuma dair bir delil yoktur. Bu kapsamda serbest bırakılmamı talep ederim. Suçsuzum. Suçlamalar asılsız ve soyut iddiadır. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.”