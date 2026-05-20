Özkan Yalım’ın ifadeleri CHP kurultay davası dosyasına girdi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle yürütülen davada yeni bir aşamaya geçildi.

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği üç ifadenin dosyaya eklendiği bildirildi.

Oksijen'in haberine göre ifadelerin, istinaf incelemesini yürüten Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından değerlendirildiği, dosya üzerindeki incelemenin devam ettiği aktarıldı.

Yalım'ın ifadeleri neden dosyada?

Yalım, CHP’nin 2023’teki 38. Olağan Kurultayı sürecinde dönemin Grup Başkanvekili Özgür Özel adına seçim çalışması yürüttüğünü söyledi.

Bazı delegelerin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında destek sözü verdiğini öne süren Yalım, bu kişilere ait özgeçmişlerin kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini iddia etti. Söz konusu işe alımların SGK kayıtları incelendiğinde ortaya çıkacağını savundu.

Yalım ayrıca kurultay sürecinde Özgür Özel’e nakit para verdiğini ileri sürdü. Manisa’daki evinin önüne 200 bin TL bıraktığını, ardından Denizli’de 1 milyon TL daha teslim ettiğini iddia etti. Paranın bir kısmının Özel’in talimatıyla evin bahçe duvarına bırakıldığını öne sürdü.

Özgür Özel ve CHP kurmayları, Yalım'ın kurultay ifadelerini yalanladı.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Yalım’ın üç kez ifade verdiği belirtildi.

Başsavcılığın bu ifadeleri daha önce dava dosyasına gönderdiği, son aşamada ise istinaf dosyasına resmen ulaştırıldığı kaydedildi.

Kurultaylara ilişkin dava süreci

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin süreçte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 2023 kurultayı ile 2025’teki olağanüstü kurultayın iptali için ayrı davalar açmıştı.

Daha sonra bu dosyalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti. Mahkeme 24 Ekim’de, davanın “konusuz kalması” gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmiş, ayrıca birleşen dosyalar açısından “husumet yokluğu” nedeniyle reddine karar vermişti.

İtiraz ve istinaf süreci

Karara itiraz eden davacı vekili, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının kaldırılarak yeniden hüküm kurulmasını talep etti. Başvuruda, CHP’nin mevcut yönetimi tarafından yürütülen 39. Olağan kongre ve kurultay sürecindeki tüm seçimlerin de iptali istendi.

Ayrıca, 38. Olağan Kurultay’ın “mutlak butlanla batıl” olduğunun tespiti talep edilerek, Özgür Özel, MYK, PM ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılması; eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların yeniden göreve iadesi de dosyada yer aldı.

Dosyada son durum

İstinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, Özkan Yalım’ın ifadelerinin dosyaya girmesinin ardından değerlendirmesini sürdürdüğü, karar aşamasına ilişkin sürecin devam ettiği bildirildi.