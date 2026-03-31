Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı: Hayal ürünü beyanları kabul etmiyorum

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın hakimlikte verdiği ifadeye ulaşıldı.

Yalım, ifadesinde daha önce kolluk ve savcılıkta verdiği beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. "Ne suç örgütü kurdum ne irtikap yaptım ne de rüşvet aldım" diyen Yalım, örgüt kurma suçlamasını kabul etmediğini ifade etti.

Gizli tanık beyanlarına da tepki gösteren Yalım, söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Karakterime ve kişiliğime yakışmayan bir ithamda bulunuldu. Aynı şekilde rüşvet ve irtikabı da reddetttim. Ben milliyetçi Atatürkçü bir insanım. Cuma günü sabah otel odasında alınırken alan kişiler benden telefonumu istediler. Ben şahsi telefonumu verdim. Diğer telefon da belediyenin telefonu olduğu için Seher Hanıma verdim. Gizli bir tanığın hayal ürünü beyanlarımı kabul etmiyorum. Böyle hayal ürünü ifadelerle yargılanmayı kabul etmiyorum, suçsuzum." dedi.

Yalım, ifadesinin sonunda suçsuz olduğunu belirterek serbest bırakılmayı talep etti.

Yalım'ın savcılıkta verdiği ifadede ise şu değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi:

"Uşak Belediyesine bağlı sosyal tesislere Ontek isimli firmadan alınan malzemelere mükerrer fatura kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Ben firma sahibi olan Adem Kutlay isimli şahsı ve bu şahsın akrabalarını tanımıyorum. Kendileri ile herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır.

Yapmış olduğum çalışmalar sayesinde 2025 yılında belediye bütçesi 1 milyar TL civarında tasarruf yaptırarak Türkiye’deki ilk 10 belediye arasına girdik. Bu hususların iddialar kapsamında dikkate alınmasını talep ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uşak Belediye Başkanı olarak görev yaptığım için gurur duyuyor ve çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Savunmam bunlardan ibarettir."