Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki belediye başkanları toplantısında, AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için "Ya AKP'ye katıl, ya hapse atıl' demişler. Bir tanesi bu tehditlere karşı topukladı. Aydın'da sokağa çıkamıyor" dedi.

Çerçioğlu, TV 100'de Özel'in sözlerine yanıt verdi ve "Ben her gün sokaktayım. Törenlerdeyim, düğünlerdeyim. Bir başkanın sokağa çıkmaması mümkün mü? Aydın Kariyer Günleri’nde binlerce gençle, öğrencilerle beraberdim" dedi.

Çerçioğlu ayrıca "Özgür Özel ile muhatap olmayacağım, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kaydetti.