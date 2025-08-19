Özlem Çerçioğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması siyasette deprem etkisi yaratmıştı. Şimdi bu gelişmeye yeni bir boyut eklendi. Çerçioğlu'nun eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

“Özgür Özel’i mahkemeye verdim"

12 Punto'nun haberine göre Gazeteci Sinan Burhan, Tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada Çerçioğlu ile görüştüğünü ve davaya ilişkin detayları aktardığını duyurdu. Burhan’a göre Çerçioğlu, “Özgür Özel’i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti” diyerek hukuki adım attığını söyledi.

Çerçioğlu’nun Burhan’a yaptığı açıklamalar şu şekilde;

“Özgür Özel'i mahkemeye verdim, çünkü bana ve namusuma laf etti. CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı. Civar illerden Aydın'a taşıma kalabalık getiriyorlar. Belediye başkanları ve il başkanları bu işe bütçe ayırdı, bütçeyle adam toplanıyor.

Özgür Bey'le İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştüm. Yanımdaki bürokratla birlikte Kuşadası'ndaki imar rantını söyledim. Ayrıca ailemle ilgili ahlaksız haberler yapıldığını ifade ettim. Ancak Genel Başkan hiçbir yorum yapmadı.”