  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özlem Çerçioğlu'nu ilk yazan gazeteciden iddia: 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçecek
Takip Et

Özlem Çerçioğlu'nu ilk yazan gazeteciden iddia: 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceğini duyuran ilk gazeteci olan Sinan Burhan, CHP'den 8 belediyenin daha AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özlem Çerçioğlu'nu ilk yazan gazeteciden iddia: 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçecek
Takip Et

İktidara yakınlığı ile bilinen Sinan Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

'Kurultay davasının sonucu bekleniyor'

Sözcü'nün haberine göre Sinan Burhan, atılacak adımların CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın sonucuna göre şekilleneceğini belirterek, "Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.

Gündem
Batman'da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü
Batman'da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Piyasada gözler CHP davasında
Piyasada gözler CHP davasında
Ekonomi yönetimi, Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Ekonomi yönetimi, Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı
Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı: Sizinle gurur duyuyoruz
Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı: Sizinle gurur duyuyoruz
'Yeni parti kurulacak' iddiasına CHP'den yanıt
'Yeni parti kurulacak' iddiasına CHP'den yanıt