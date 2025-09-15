Özlem Çerçioğlu'nu ilk yazan gazeteciden iddia: 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçecek

İktidara yakınlığı ile bilinen Sinan Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

'Kurultay davasının sonucu bekleniyor'

Sözcü'nün haberine göre Sinan Burhan, atılacak adımların CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın sonucuna göre şekilleneceğini belirterek, "Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.