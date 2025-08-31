  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özlem Çerçioğlu’nun "belediye çalışanlarını konsere katılmaya zorladığı" iddia edildi
Takip Et

Özlem Çerçioğlu’nun "belediye çalışanlarını konsere katılmaya zorladığı" iddia edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışanlara Hakan Altun konserine katılımın zorunlu tutulduğu ve katılmayanların duyurulacağı iddia edildi. CHP Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, "Bu baskılara sessiz kalmayacağız" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özlem Çerçioğlu’nun "belediye çalışanlarını konsere katılmaya zorladığı" iddia edildi
Takip Et

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, "belediye çalışanlarını konsere katılmaya zorlayarak işten atılma tehdidinde bulunduğunu" iddiasıyla ilgili, "Kamu emekçilerinin onuru, bir konser alanındaki boş koltuklardan daha değerlidir. Biz gençlik olarak bu baskılara sessiz kalmayacağız. Aydın’ın emekçileri yalnız değildir" dedi.

İddialara göre, bu akşam düzenlenecek şarkıcı Hakan Altun konserine, Aydın Büyükşehir Belediyesi personelinin zorunlu olarak katılması istendi, Katılım sağlamayanların "fişleneceği ve işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalacağı" belirtildi.

Talimatın personel arasında oluşturulan mesajlaşma gruplarında dile getirildiği öne sürüldü. Sadece merkez personeli değil, çevre ilçelerde görev yapan belediye çalışanlarının da konsere getirilmesi için otobüsler ayarlandığı iddia edildi.

Daha önce de belediye bünyesinde çalışan bazı personele, CHP’den istifa ederek, AK Parti’ye geçmeleri yönünde baskı yapıldığı, uymayanların ise işten çıkarılmakla tehdit edildiği öne sürülmüştü.

Özlem Çerçioğlu’nun "belediye çalışanlarını konsere katılmaya zorladığı" iddia edildi - Resim : 1

"Aydın'ın emekçileri yalnız değildir"

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun belediye çalışanlarını konsere zorla götürmek için işten atılma tehdidinde bulunduğu iddialarına tepki gösterdi.

Gündoğdu, açıklamasında şunları söyledi:

"Belediye personelinin siyasi şovlara zorla götürülmesi, işten çıkarma tehdidiyle susturulması kabul edilemez. Kamu emekçilerinin onuru, bir konser alanındaki boş koltuklardan daha değerlidir. Belediye başkanlığı makamı, halka hizmet için vardır. Çalışanları kendi siyasi ikbalinin aracı haline getirmek kimseye yakışmaz. Biz gençlik olarak bu baskılara sessiz kalmayacağız. Çalışanların yanında olacağız, onların özgür iradelerini savunacağız. Bugün konser için tehdit edilenler, yarın bir başka siyasi hesap için aynı yöntemlerle susturulmak istenecek. Aydın’ın emekçileri yalnız değildir. Kamu gücünü kişisel ikbal için kullanan her anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." 

Ekrem İmamoğlu: Bu mahkeme eninde sonunda kurulacak, kumpaslar ortaya çıkacakEkrem İmamoğlu: Bu mahkeme eninde sonunda kurulacak, kumpaslar ortaya çıkacakGündem
Komisyona bir hafta ara verildi: Toplantılar ne zaman devam edecek?Komisyona bir hafta ara verildi: Toplantılar ne zaman devam edecek?Gündem
Gündem
CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
CHP'li Başkan'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Çok sayıda yaralı