Öztrak: Ekonomi yama tutmuyor

CHP Ekonomi Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ekonomide atılan adımları ve genel gidişatı eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Öztrak şunları kaydetti:

“Beş yıl önce ‘Ver yetkiyi gör etkiyi’ diyerek gelen Erdoğan, dövizlerimizi tüketti, paramızı pul etti. Milleti işsizlikle hayat pahalılığı arasında ezdi. Ekonomi yama tutmuyor. Son müdahalesinde, millet bankalardan kredi alamadı. Kredi kartından nakit çekemedi. Bugün geri adım attı. Türkiye için karar ver. Tekeden süt sağılmaz. Bu metal yorgunu iş bilmezlerin elinde artık ekonomi dikiş tutmaz. Erdoğan’dan daha da Cumhurbaşkanı olmaz.”