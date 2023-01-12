Öztrak: Elde, yüksek enflasyon, rekor dış açık, yavaşlayan üretim kaldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru, cari açık ve para girişi grafiklerini paylaştı.

Paylaşımlarında iktidarın ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, şunları kaydetti:

“Uydurdukları sözde ‘model’ ile faiz düşecek, üretim ve ihracat artacak, döviz rezervleri dolup taşacak, TL değer kazanacak, enflasyon düşecekti. Peki elde ne kaldı? Yüksek enflasyon. Rekor dış açık. Yavaşlayan üretim. Rekabet gücü zayıflayan bir ekonomi.”

"Cari açığı dörde katladılar"

Öztrak, paylaşımın devamında, "Lafla peynir gemisi yürümez. 'Faizi düşürmek suretiyle; cari fazla verme yoluyla' büyüyeceğiz diyerek, onca laf ettiler. O kadar laftan sonra cari açığı dörde katladılar.

Kıssadan hisse: Lafa değil, icraata bak.

Uydurdukları sözde "model" ile;

Faiz düşecek,

TL değer kaybedecek,

Üretim ve ihracat artacak,

Döviz rezervleri dolup taşacak,

TL değer kazanacak,

Enflasyon düşecekti.

Peki elde ne kaldı?

Yüksek enflasyon.

Rekor dış açık.

Yavaşlayan üretim.

Rekabet gücü zayıflayan bir ekonomi. pic.twitter.com/0EkQVnDAXc — Faik Öztrak (@faikoztrak) January 12, 2023

2010'a kadar sıfır etrafında dalgalanan kaynağı belli olmayan para giriş çıkışı, 2011'den sonra ne oldu da sürekli artmaya başladı. Yapılan tüm makyajlara rağmen, kaynağı belli olmayan bu 52 milyar doların sahibi kim? Hırlının mı, hırsızın mı? Yoksa uyuşturucu baronlarının mı?" ifadelerine yer verdi.