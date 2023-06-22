Öztrak faiz kararını yorumladı: İlk cephane korkarım boşa harcandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündemlerinde, ekonomideki ve siyasetteki son gelişmeler olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun dün il başkanlarıyla yaptığı 9 saat süren toplantıda, 14-28 Mayıs sürecinin ve yaklaşan yerel yönetim seçimleri aşamasında yapılacakların ele alındığını dile getiren Öztrak, il başkanlarının bugün toplantıya ilişkin mutabakat metnini açıkladığını hatırlattı.

Merkez Bankası'nın çok beklenen faiz kararını verdiğine işaret eden Öztrak, "Politika faizini 15 puana çıkardı. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi. Ortaya güven uyandıran, sağlam çapalarla tahkim edilmiş bir program konmadan enflasyonu düşürme konusunda ilk cephane korkarım boşa harcandı. Böyle giderse bu yönetim daha çok faiz artırır. Milleti daha yüksek işsizliğe, pahalılığa mahkum ederler." diye konuştu.

"Faiz artırımı sürecine girerken bankalara zorla verdiğiniz düşük faizli tahvillerle ilgili hangi tedbirleri aldınız?" sorusunu yönelten Öztrak, "Faiz sebep, enflasyon netice safsatasının sonu geldi. O zaman neden paramızı pul ettiniz? Neden milletin tenceresini boşalttınız?" dedi.

Tek başına faiz artışının enflasyonu düşürmeye yetmeyeceğini ifade eden Öztrak, bütüncül, güçlü çapalara sahip bir program olmadan bu işin yürütülemeyeceğini belirtti.

Öztrak, "Bugün açıklanan rezerv verilerine göre Merkez Bankasının döviz kasasındaki açık, 74 milyar dolara ulaşmış. Böyle giderse Cumhurbaşkanı Yardımcısının ve Bakanın daha pek çok Körfez seferi yapmak zorunda kalacağı açık. Tabii bu arada piyasa yerine ahbap, dost işi borç alırsanız emir alacağınızı da unutmamak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Dünyada gıda, petrol fiyatlarının düştüğünü, Türkiye'de arttığını dile getiren Öztrak, Türkiye'nin Suriye, Afganistan, Venezuela ve Kolombiya'dan sonra Avrupa'ya en çok iltica başvurusu yapan beşinci ülke olduğunu söyledi.

"Emekçilerimizi bir kere daha enflasyon canavarının dişlerinin arasına attılar"

Açlık ve yoksulluk sınırını da dikkate alarak "asgari ücret en az 15 bin lira olmalı" dediklerini hatırlatan Öztrak, hükümetin 11 bin 402 lirada kaldığını, söz verilen 500 dolara ulaşılamadığını kaydetti.

Öztrak, "Yılın ikinci yarısındaki enflasyonu görmezden geldikleri için de emekçilerimizi bir kere daha enflasyon canavarının dişlerinin arasına attılar." dedi.

Asgari ücretin de en fazla iki ay sonra açlık sınırının altına düşeceğini, bütçe ödeneklerinin de memur maaşlarında söz verilen artışa yetmeyeceğini söyleyen Öztrak, bütçede karşılığı olmayan bu ve benzeri pek çok ödeme için bir ek bütçe çıkarılması gerektiğini ama ortada böyle bir çalışmanın bulunmadığını kaydetti.

Genel seçimlerde istedikleri sonucu alamadıklarını dile getiren Öztrak, şöyle konuştu:

"Başta Genel Başkanımız olmak üzere hepimiz çok çalıştık ama kazanamadık. Buna çok üzüldük ama üzülmek yetmiyor. Şimdi ayağa kalkma, eksikleri ve hataları gidererek, üstümüzü silkeleyerek, yeniden mücadeleye başlama vakti. Bunu ülkemiz, milletimiz için yapacağız. Parti içi yenilenme sürecini kavgayla değil ama demokrasini gereği olarak tartışarak, istişare ederek mevzuatın izin verdiği en hızlı şekilde tamamlayacağız. Demokrasiden yana muhalefetin birleşen gücünü tahkim edip, artıracağız."

"CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği söyleniyor. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Sayın Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik." yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li 81 il başkanının ortak açıklamasına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Burada yanlış bilgi edinme var. Çünkü bütün toplantılarda olduğu gibi geniş katılımlı toplantılarda sonuç bildirgesini hazırlamak üzere bir redaksiyon komitesi kurulur. Burada da dört kişilik redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu komite bir metin hazırlamış. Ondan sonra 81 il başkanımızdan oluşan WhatsApp grubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmış. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir ve ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler, imzalamışlar. Şimdi CHP'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz."

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 'Seçim kaybetme tecrübem yok.' diye bir değerlendirmesi oldu. Ne söylersiniz?" sorusuna karşılık Öztrak, "Burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur." dedi.