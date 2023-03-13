Öztrak: Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Öztrak, Kurulun gündeminde deprem bölgesinde yapılan ve yapılacak çalışmaların yer aldığını belirtti.

Askerin enkazların başına zamanında gönderilmediğini, Türk Kızılayın çadır kurmak yerine çadır sattığını savunan Öztrak, deprem anında CHP'nin Hatay milletvekillerinin memleketlerinde bulunduğunu söyledi.

Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in de diğer milletvekilleri gibi akrabalarını ve yakınlarını kaybettiğini aktaran Öztrak, "Şimdi Suzan Şahin vekilimiz, şahit olduklarını, Meclis'in, milletin kürsüsünden anlatmasın mı? Milletin kendisine verdiği denetleme görevini yerine getirmeyip birileri gibi ihmal mi etsin?" dedi.

"Kılıçdaroğlu, depremde kaybedilen ne varsa her şeyi yerine koyacak"

Hükümetin depremin ilk 48 saatinde görevini ihmal ettiğini ileri süren Öztrak, "Şimdi sorumluluğunuzun gereğini yerine getirmeden, istifa etmeden aziz milletimizle nasıl helalleşeceksiniz?" diye konuştu.

Faik Öztrak, "Sayın Erdoğan'a soruyoruz, istifa edebilecek misiniz? Bilin ki istifa etmeden helallik istenmez. Milletimiz, haksızlık edenden yaptığı haksızlığın hesabını sandıkta mutlaka soracaktır." ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Öztrak, "Geride kalan mağdurlarımızın mağduriyetlerini giderme, mağduriyetlerini tazmin etme vazifesi Allah'ın izniyle, milletimizin takdiriyle Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacak. Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu depremde kaybedilen ne varsa, vatandaşlarımızın parmağındaki alyansa kadar her şeyi yerine koyacak." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dördüncü kez deprem bölgesine gittiğini ve çadırda kaldığını anlatan Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları, esnafı ve çiftçiyi dinlediğini belirtti.

Malatya ve Kahramanmaraş'taki çiftçilerin birçok sorunu olduğunu ifade eden Öztrak, CHP'li belediyelerin bölgede üretimi harekete geçirecek projelere imza attığını kaydetti.

Öztrak, hükümete geldiklerinde hızla deprem bölgesini ayağa kaldıracaklarını, depremden etkilenen yerlerin konteyner, prefabrik ve modüler yapı ihtiyacını gidereceklerini, firmaların çalışanlarına lojman yapmalarını teşvik edeceklerini ve bu harcamaların vergiden mahsup edilmesini sağlayacaklarını anlattı.

Bölgede üretimi ve ticareti korumak için küçük esnaf ve sanayiciye geçici çalışma alanları oluşturacaklarını bildiren Öztrak, deprem bölgesinin yeniden inşasında kamudan ihale alan firmalara bölgede kullanılacak personelin asgari yüzde 25'inin bölge halkından alma koşulunu getireceklerini söyledi.

Öztrak, bir yıl süreyle işçilerin ücretlerinden vergi almayacaklarını ve sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini ifade etti.

"İstifa eden yönetici yok"

"Bizim iktidarımızda, sadece Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır değil, Halep, Lazkiye, Şam, Erbil, Musul, Kerkük, Bağdat da ayağa kalkacak." diyen Öztrak, tüm bölgeyle güçlü ticari ve ekonomik bağlar kuracaklarını, Lübnan'ı, İsrail'i, Mısır'ı ortak refah projesine davet edeceklerini söyledi.

Öztrak, "Deprem felaketinin üzerinden 36 gün geçti. 36 gün sonra hala çadır yok, konteyner yok, hijyen yok, su yok, çay yok, şeker yok, terlik yok, eşofman yok, ortada ekonomik hasar tespiti yok ve ar edip de istifa eden tek bir yönetici yok." diye konuştu.

Depreme dayanıklı, güvenli evler inşa edeceklerini söyleyen Öztrak, konutların zamanında tamamlanması için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Öztrak, partilerinin hazırladığı Deprem Hasar Tespit Raporu'nu göstererek, depremin neden olduğu maliyetin 126,3 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

Millet İttifakı'ndaki partilerin depreme ilişkin raporlar hazırladığını bildiren Öztrak, bu raporların birleştirileceğini ve İttifak'ın raporunun hazırlanacağını ifade etti.

Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatan Öztrak, şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı'nda kimler kimlerle beraber milletimiz çok daha iyi görüyor. Yıllarca koalisyonlara etmedik laf bırakmadılar ama şimdi paçaları tutuştu. HÜDA PAR'ı da koalisyonlarına alacaklarmış. Biz bunların masasında, dört parti var diye biliyorduk, meğerse masanın altında gizli ayaklar da varmış. Teşbihte hata olmaz bunlar yakında 'bekarlığa veda partisini' de siyasi parti sanıp masalarına ayak yapmaya kalkarlarsa kimse şaşırmasın. Kimin kimle iş tutacağı, koalisyon yapacağı elbette bizi ilgilendirmez ama bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim."

Milletin, kimin ne olduğunu gördüğünü ve notunu verdiğini belirten Öztrak, 14 Mayıs'ın sıradan bir seçim olmadığını, 14 Mayıs'ta kişilerin değil farklı anlayış ve zihniyetlerin oylanacağını söyledi.

Faik Öztrak, "14 Mayıs'ta kazanan demokrasimiz olacak. Kazanan Millet İttifakı olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak." diye konuştu.

"Adayımız, siyasi partilerle görüşmelerini gerçekleştirecektir"

Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı dışındaki partilerle ve Memleket Partisi ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme takviminin zamanı geldiğinde açıklandığını belirtti.

"AK Parti'nin aday adaylarına taahhütname imzalatılacağı açıklandı. Bu taahhütnamede başka partiye geçmeme maddesinin yer aldığı haberleri çıktı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, "AK Parti'nin milletvekili transferi konusunda sicili herkesin malumudur." yanıtını verdi.

CHP'li Aytuğ Atıcı'nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Öztrak, Atıcı'nın kendi görüşlerini açıkladığını kaydetti.

"HDP-CHP görüşmesinin ne zaman olacağına ilişkin soruya Öztrak, şu yanıtı verdi: "Cumhurbaşkanı adayımız belli bir takvim çerçevesinde, kendi takvimi çerçevesinde siyasi partilerle görüşmelerini gerçekleştirecektir. CHP olarak biz, terör örgütlerinin isimlerinin zikredilmesinin, onların propagandasına hizmet ettiği kanaatindeyiz. Tıpkı Milli Savunma Bakanlığı gibi, tıpkı Genelkurmay Başkanlığı gibi terör örgütlerinin ismini kullanmamaya özen gösteriyoruz. Bu soruyu bize soranların insanları domuz bağlarıyla vahşice katleden terör örgütüne 'terör örgütü' diyemeyen HÜDA PAR ile Cumhur İttifakı'nın ne zaman protokol imzalayacağını AK Parti Sözcüsü'ne sormasını da bekliyoruz.”

Millet İttifakı'ndaki partilerin milletvekili seçiminde nasıl yol izleyeceğinin sorulması üzerine Öztrak, partiler arasındaki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.