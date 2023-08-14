Öztrak’tan memura zam teklifine tepki: Bunlarda ne insaf ne de izan kalmış

ANKARA (EKONOMİ) - CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin önümüzdeki 2 yıl için memur ve memur emeklilerine sunduğu zam teklifini, “Merkez Bankası Başkanı 2024 enflasyonunu daha yeni yüzde 33’e güncelledi. Ama Hükümet memura ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 teklif etti. Bunlarda ne insaf ne de izan kalmış.” sözleriyle eleştirdi.

CHP, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada iktidarı ekonomi üzerinden eleştiren Öztrak, bugüne kadar hükümet tarafından ortaya konulan bir program ve eylem planı olmadığını belirterek, takvime bağlanmış, hesap vermeyi öngören, bir program konusunda bir iradenin olmadığını söyledi. Öztrak, önceki hükümetlerin sıkıntılı dönemlerde işbaşına geldiklerinde, ellerinde ilk 100 günde, İlk 6 ayda, ilk bir yılda yapılacaklarını bir eylem planı ile açıkladıklarını belirterek, “Anlaşılan, bu kadro böyle bir planı programı hazırlamayı aklından bile geçirmemiş. Hazırlıksız olunca, enflasyonla mücadelede yelkenler indi. Tek haneli enflasyon sözleri de rafa kalktı.” dedi.

Gazetecilerin, CHP’nin seçimlerden önce Türkiye İşçi Partisi'ne 30 milyon lira verdiği iddiasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Öztrak, konuyla ilgili olarak ilgili partinin gerekli açıklamayı yaptığını ve davayı açacağını açıkladığını hatırlatarak, bu konunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.