Öztunç: İktidar, ülkeyi borç-faiz sarmalına soktu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, dış borçların faiz ödemeleri ve ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında, “AKP, 20 yılda ülke ekonomisini faiz lobisine teslim etti. Türkiye, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde 37,8 milyar dolarlık uzun vadeli dış borç anapara ödemesi yaparken dış borç faiz ödemeleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1 oranında artarak 11,3 milyar dolara kadar çıktı. diyen Öztunç şunları kaydetti:

"Türkiye’nin 2023 yılını 16 milyar doların üzerinde bir rakamla rekor seviyede dış borç faiz ödemesiyle tamamlayacağı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘nas ortada’ dediği faiz için Türkiye 226,8 milyar dolar dış borç faizi ödedi. Türkiye, ekonomik felakete doğru gidiyor. İktidar, ülkeyi borç-faiz sarmalına soktu. Ocak-ağustos döneminde yapılan 11,3 milyar dolarlık dış borç faiz ödemesinin 5 milyar dolarını kamu kesimi; 6,3 milyar dolarını ise özel sektör gerçekleştirdi. AKP iktidarı döneminde Türkiye, yurt dışına toplam 226,8 milyar dolar dış borç faiz ödemesi yaptı.

Vatandaşın can simidi olarak gördüğü kredi ve kredi kartı faizleri ise yükselmeye devam ediyor. Artık vatandaş, temel ihtiyaçlarını kredi kullanarak karşılamaya çalışıyor, kredi kartı ödemelerini yapamıyor ve kredi kartı faizlerinin de arttırılmasıyla çözümsüz bırakılıyor. Bankalar, ihtiyaç kredisi faizlerini 1,86 puan daha artırarak yüzde 60,93’e; taşıt kredisi faizini 6,12 puan artırarak yüzde 46,99’a çıkardı; konut kredilerinin faizini ise 0,55 puan azaltarak yüzde 41,66’ya indirdi. Bütün bireysel kredilerin ortalama faizi ise 2,55 puanlık artışla yüzde 59,75’e yükseldi.

"Yüksek faiz, KOBİ’leri iflasa sürükleyecek"

Yüksek faiz, KOBİ’leri iflasa sürükleyecek. KOBİ’ler gırtlağına kadar borca battı. Kredi çekemedikleri için işletmelerini çeviremiyorlar. TL ticari kredilerin faizi 4,12 puan arttı ve yüzde 49,35 oldu. Dolar cinsinden ticari kredi faizi yüzde 10,07’ye; euro cinsinden faiz de yüzde 8,63’e tırmandı. TL ticari kredi faizlerinde yılbaşından bu yana 35 puanlık artış yaşandı. Faiz oranları KOBİ'lerin borçlanma maliyetlerini doğrudan etkiledi. Yüksek faize mahkum bırakılan KOBİ’ler kredi kullanamaz duruma getirilmiş ve iflas noktasına gelmiştir.”