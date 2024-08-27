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Öztürk Yılmaz: 145 parti davet ettik, hiçbiri katılmıyor

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yapacakları acil seçim çağrısına, davet ettikleri 145 partiden hiçbirinin yanıt vermediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Öztürk Yılmaz: 145 parti davet ettik, hiçbiri katılmıyor
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, siyasi partilere "acil seçim" kampanyalarına ilişkin çağrı yaptı. Yılmaz, 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yapacakları basın açıklamasına davet ettikleri 145 partiden hiçbirinin olumlu yanıt vermediğini duyurdu. 

Gazete Duvar'ın haberine göre Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:  

"Ankara Valiliği'ne 2 Eylül Pazartesi saat 15:00'te Saray önünden acil seçim çağrımız için bildirimde bulunduk!

"145 partiden hiçbiri katılacağını maalesef bildirmedi!"

Şu ana kadar davet gönderdiğimiz 145 partiden hiçbiri katılacağını maalesef bildirmedi!

Takdir, Yüce Türk Milletinindir!

Yine de sabırla son güne kadar katılmalarını bekliyoruz.

Biz bu çağrıyı her halükarda milyonlar adına dediğimiz gün ve saatte EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE ve TEREDDÜTSÜZ yapacağız. Cesaret!"

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