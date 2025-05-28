Padişah fermanından Anzak eserlerine: İstanbul'da dev tarihi eser operasyonu

İstanbul’da düzenlenen 6 ayrı operasyonda resmen tarihi eser avı gerçekleştirildi.

Lidya’dan Osmanlı’ya uzanan 2.922 eser, Sultan Abdülhamid fermanları ve Anzak objeleriyle birlikte kurtarıldı. İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Avustralyalı kaçakçı dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. Filmleri aratmayan operasyon sonrası ele geçirilen kültür mirası müzelerde korunacak.

Kadıköy ve Fatih’te tarihi eser baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda, Kadıköy, Fatih ve İstanbul Havalimanı’nda 6 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Lidya’dan Osmanlı’ya pek çok tarihi eser kurtarıldı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlar biri Avusturalya uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, Lidyalılara ait olduğu değerlendirilen ve M.Ö. 7’nci yüzyıla tarihlenen sikkelerin de içinde yer aldığı, Roma, Bizans, Abbasi, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam bin 143 sikke ele geçirildi.

Padişah fermanları ve ikonalar ele geçirildi

17, 18 ve 19’uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanlarla birlikte, aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonaların da aralarında bulunduğu 1671 obje bulundu.

Bu belgeler arasında Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanların da yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Milli Mücadele Dönemi’ne ait olduğu ve Gelibolu Yarımadası’ndaki kazılardan çıkarıldığı değerlendirilen 108 eser ve obje de ele geçirilenler arasında yer aldı.

Eserler müzelere teslim edildi

Ele geçirilen eserlerin, halkın ziyaretine sunulmak üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliyle ilgili tahkikat sürüyor.

Yurt dışına kaçıracaklardı

Operasyon sırasında İstanbul Havalimanı’nda yakalanan Avusturalya uyruklu tarihi eser kaçakçısının, Birinci Dünya Savaşı’nın ikinci yılında Osmanlı’ya karşı savaşan Anzak’lara ait olduğu gerekçesi ile Gelibolu’da topladığı eserleri yurt dışına çıkarmak istediği anlaşıldı.