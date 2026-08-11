Pakistan: ABD ile İran anlaşmaya yaklaşıyor
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ile İran arasındaki görüşmelerden son günlerde gelen sinyallerin tarafların bir anlaşmaya yaklaştığını gösterdiğini söyledi. Asif, sürecin "barış lehine" şekillendiğini belirtti.
ABD ile İran arasındaki anlaşmaya ilişkin son gelişmeler sorulduğunda Asif, “işler barış lehine şekilleniyor” dedi.
Asif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki üçlü savunma anlaşmasının ABD-İran savaşıyla hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti.
Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi Tahran'da
Öte yandan İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere başkent Tahran'a gitti.
İran'ın Mehr Haber Ajansı, Nakvi'nin İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gittiğini duyurdu.
İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat sürecinde arabuluculuk rolünü yürüten Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi'nin ziyaretinin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.