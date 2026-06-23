Pakistan: ABD ve İran arasında kritik başlıklar masada

Pakistan merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Başbakan Şerif, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, İsviçre'de düzenlenen ABD-İran görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şerif, Pakistan'ın iki tarafı da masaya getirmek için köprü görevi gördüğünü, pazar başlayan görüşmelerin pazartesi gece yarısından sonra sona erdiğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki teknik görüşmelerin gelecek iki ay devam edeceğini aktaran Şerif, bu görüşmelerde İran'ın nükleer programı, balistik füze kapasitesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konularının ele alınacağını ifade etti.

Şerif, "Eğer süregelen müzakereler başarıyla sonuçlanırsa, 60 gün içinde mutabakat zaptı kalıcı ve uzun vadeli bir anlaşmaya dönüşebilir." diye konuştu.

Başbakan Şerif ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ikili ilişkiler ve ekonomik işbirliğini görüşmek üzere Pakistan'ı ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.