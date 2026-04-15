Pakistan Başbakanı İran görüşmeleri için Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında ikinci tur müzakerelerin başlatılması için yürütülen diplomatik temaslar kapsamında bu hafta Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyaret, İslamabad'ın ev sahipliğinde yapılan ve anlaşma çıkmadan sona eren görüşmelerin hemen ardından gerçekleşiyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü başlayıp cumartesi günü tamamlanacak ziyaretlerin ağırlıklı olarak ikili ilişkiler, bölgesel barış ve güvenlik konularına odaklanacağını açıkladı.

Şerif'in Suudi Arabistan ve Katar'da liderlerle mevcut işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Türkiye'de ise Başbakan Şerif'in 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra çeşitli ülkelerin liderleriyle görüşmeler yapacağı bildirildi.

Şerif'in temaslarının, 21 Nisan'da sona erecek geçici ateşkes öncesinde ikinci tur ABD–İran görüşmelerine zemin hazırlamayı amaçladığı ifade ediliyor.

5. Antalya Diplomasi Forumu 17-19 Nisan'da "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek.