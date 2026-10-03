Pakistan: Mekke İttifakı'na 6'dan fazla ülke daha katılmak istiyor

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Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na 6'dan fazla ülkenin katılmak istediğini açıkladı. Dar, anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını bildirdi.

İslamabad'da basın toplantısı düzenleyen Dar, 7 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin her ülkeden dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluştuğunu belirten Dar, komitenin tüm üyelerinin katılacağı toplantının Riyad'da yapılması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi. Dar, toplantının gelecek hafta gerçekleştirileceğini ifade etti.

Üç ülkenin savunma yetkilileri Riyad'da buluşacak

Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının sürdüğü dönemde açıklama yapan Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın genelkurmay başkanlarının 25 Eylül'de Riyad'da özel bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.

Dar, üç ülkenin dışişleri bakanlarının ise 24 Eylül'de New York'ta bir araya geldiğini belirtti. Gelecek hafta Riyad'da yapılması planlanan toplantının, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı, geçen hafta New York'ta İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelere de değindi. Dar, Tahran yönetiminin Husilerle siyasi temas kurulmasını önerdiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Husi-Suudi Arabistan çatışmasının sona ermesini istediğini aktaran Dar, İran tarafını üçlü savunma anlaşması hakkında bilgilendirdiğini ifade etti.

Dar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında alınacak herhangi bir kararın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından ortaklaşa verileceğini vurguladı.

6'dan fazla ülke anlaşmaya katılmak istiyor

Anlaşmanın yeni ülkelerin katılımına açılıp açılmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Dar, 6'dan fazla ülkenin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmak istediğini açıkladı.

Dar, "En az altıdan fazla ülke, savunma niteliğindeki Mekke Anlaşması'na katılmak istiyor" ifadelerini kullandı. Pakistanlı Bakan, anlaşmaya katılmak isteyen ülkelerin isimlerini ise açıklamadı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, taraflardan birine yönelik gerçekleştirilecek saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor.

Anlaşmaya yeni ülkelerin katılımına ilişkin açıklama, gelecek hafta Riyad'da yapılması planlanan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi toplantısı öncesinde geldi.