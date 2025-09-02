  1. Ekonomim
  3. Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Belucistan Ulusal Partisi’nin kurucu lideri Sardar Attaullah Mengal'ın ölüm yıl dönümü için gerçekleştirdiği anma törenine düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Ketta kentinde, Belucistan Ulusal Partisi’nin kurucu lideri Sardar Attaullah Mengal'ın ölüm yıl dönümü için gerçekleştirdiği anma törenine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.
Terörle Mücadele Dairesi (CTD), Shahwani Stadyumu yakınındaki saldırının intihar saldırısı olabileceği üzerinde durulduğunu ifade ederek, ekiplerin olay yerinden kanıt topladığını açıkladı.
Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti, saldırıyı şiddetle kınayarak, teröristlerin kötü emellerinin her ne pahasına olursa olsun engelleneceği sözünü verdi
Öte yandan, Pakistan’da haziran ayında 78 terör saldırısı düzenlendi. Saldırılarda, en az 100 kişi hayatını kaybetti, 189 kişi de yaralandı.

