Pakize Suda hayatını kaybetti

Oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

70 yaşında hayata gözlerini yuman Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitap ve köşe yazarı da olan Pakize Suda, Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği gibi yapımlarla da tanınmıştı.