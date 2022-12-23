Muğla'nın Fethiye ilçesinde vefat eden oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın cenazesi toprağa verildi.

Beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Aralık'ta 70 yaşında yaşamını yitiren Pakize Suda için, Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Suda'nın ablası Ayşe Suda, yeğenleri Dilara Elagözlü ve Genco Çağlar'ın taziyeleri kabul ettiği törene, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sanatçı arkadaşları ve yakınları katıldı.

Suda'nın yeğeni Elagözlü, gazetecilere, bu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Ailesi olarak özellikle son dönemlerin kendileri için zor bir süreç olduğunu aktaran Elagözlü, teyzesinin bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiğini anlattı.

Elagözlü, ailesindeki bazı kişilerde de bulunan Alzheimer​​​​​​​'ın zorlu bir rahatsızlık olduğunu, bu yıl içinde 3 kişiyi daha aynı hastalıktan kaybettiklerini dile getirdi.

Pakize Suda ile son dönemine kadar ilgilenmeye çalıştıklarını, ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Elagözlü, şöyle konuştu:

"Son dönemlerine kadar bizde kaldı. Fakat durum iyice zorlaştıktan, evde bakılamayacak hale geldikten sonra doktorların, profesörlerin öngörüsü üzerine Alzheimer merkezine götürmek zorunda kaldık. Orada çok güzel bakıldı. Hastalığın son evresinde pıhtı attı. Yoğun bakıma alındı. Önce felç oldu, konuşma ve yürüme yetisi ile şuurunu kaybetti. Birkaç gün yoğun bakımda yattı. Dolaşım sisteminde sorunlar yaşadı, nefes almakta zorlanmaya başladı ve vefat etti. Çekmedi diyoruz. Allah rahmet eylesin, günahlarını affetsin, sevaplarını kabul etsin. Doktorlarına çok teşekkür ediyoruz. En son kaldığı Alzheimer merkezine çok teşekkür ediyoruz. Herkes hakkını helal etsin."

Elagözlü, teyzesinin herhangi bir vasiyetinin olmadığını, çünkü ölümü çok düşünmediğini söyledi.

Suda'nın yaşamayı seven bir insan ve özgür bir ruh olduğunu vurgulayan Elagözlü, "Biz İzmirliyiz. Teyzemin hayatının büyük bölümü bu bölgede geçti. Biz de 8 yıldır Muğla'da yaşıyoruz. Teyzemin hayatta olan en yakını annem. Bu nedenle bize yakın bir yer olmasını tercih ettik. Geçen sene vefat eden babaannemizi de buraya defnettik. Artık başka bir yerde yaşayan yakın akrabamız yok. Bu bölgeyi çok severdi. Buralarda çok program yaptı." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Suda'nın cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.