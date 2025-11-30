  1. Ekonomim
  3. Palamut Gürcistan'a kaçtı: Tezgahlar hamsiyle doldu
Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce'de, palamutun Gürcistan kıyılarına göç etmesiyle birlikte tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor.

Haber Merkezi
Balık sezonunun devam ettiği Batı Karadeniz'de, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balık çeşitliliği de değişti. Sezon başında yoğun ilgi gören palamutun azalması üzerine balıkçı tezgahlarında hamsi yoğunluğu başladı. Karadeniz'de avlanan bol miktardaki hamsi, taze ve iri yapısıyla vatandaşlardan rağbet görüyor.

"Palamut Gürcistan'a kaçtı"

Düzce'de balıkçılık yapan Muhammet Özer, havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliğinin arttığını söyledi. Palamutun rotasını değiştirdiğini ifade eden Özer, "Palamut Gürcistan tarafına kaçtı. Bu yüzden de hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizde bu bolluk tezgaha da yansıyor. Günlük teze bir şekilde tezgahımızda bulunduruyoruz. Vatandaşların yesin diye de fiyatları makul tutuyoruz" dedi.

"Hamsi bolluğu yaşanıyor"

Özer, sofraların şenlenmesi için hamsiyi günlük ve taze olarak satışa sunduklarını dile getirerek, "Tezgahlarımızda bol bol hamsi yer alıyor. Bunun yanı sıra mezgit, istavrit ve barbun gibi balıkları da tezgahımızda bulunduruyoruz. Henüz çinekop ve zargana görülmedi" diye konuştu.

