Palamut ucuzladı ava çıkmayın!

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Bu sezon denizlerde yaşanan palamut bolluğu, balık tezgâhlarında fiyatların gerilemesini beraberinde getirdi. Ancak tüketiciler açısından olumlu görülebilecek bu gelişme, balıkçılık sektöründe farklı bir tartışmanın kapısını araladı.

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, palamut arzındaki artışın fiyatları düşürdüğünü ve balıkçıların ekonomik kayıplar yaşadığını belirterek avcılığa geçici olarak ara verilmesi çağrısında bulundu.

Birliğin açıklaması, balıkçıların gelirlerini koruma ihtiyacı ile tüketicilerin uygun fiyatlı balığa erişimi arasındaki dengeyi yeniden gündeme taşıdı.

Palamut bolluğu fiyatları düşürdü

Birlik tarafından yayımlanan açıklamada, bu av sezonunda denizlerde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşandığı belirtildi.

Ancak yoğun avcılık nedeniyle piyasaya sunulan palamut miktarının artmasının fiyatları düşürdüğü, bu durumun da balıkçıların gelirlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, fiyatların gerilemesi üzerine balıkçıların ekonomik kayıplarını telafi etmek amacıyla daha fazla avlandığı, artan av miktarının ise fiyatları daha da aşağı çekerek sektör açısından bir kısır döngü oluşturduğu savunuldu.

Balıkçıların çözüm önerisi: Avlanmaya ara verilsin

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, piyasa dengesinin yeniden sağlanması ve balıkçıların emeklerinin karşılığını alabilmesi amacıyla palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesini talep etti.

Birlik, yayımladığı duyuruda 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar palamut avcılığına ara verilmesi yönündeki çağrıya sektörün tamamının uymasını istedi.

Açıklamada, geçici uygulamanın balıkçıların ekonomik kayıplarını azaltacağı ve piyasadaki arz-talep dengesinin yeniden kurulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Peki, tüketici açısından ne anlama geliyor?

Birliğin çağrısı, balıkçılık sektörünün ekonomik sürdürülebilirliği açısından dile getirilse de piyasaya sunulan balık miktarının azaltılmasının tüketici fiyatlarına olası etkisini de gündeme getiriyor.

Palamut bolluğu sayesinde fiyatların gerilemesi, tüketicilerin balığa daha uygun koşullarda ulaşmasını sağlayabilirken av miktarının sınırlandırılması fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Öte yandan balıkçıların artan yakıt, işçilik, bakım ve diğer işletme giderleri karşısında gelirlerini koruyabilmesi de sektörün devamlılığı açısından önem taşıyor.

Bu nedenle tartışmanın yalnızca palamut fiyatlarının yükselmesi ya da düşmesi üzerinden değil, balıkçıların üretim maliyetleri, tedarik zincirindeki fiyat oluşumu ve tüketicilerin alım gücü birlikte değerlendirilerek ele alınması gerekiyor.

“Amacımız avcılığı durdurmak değil”

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, çağrının kalıcı bir av yasağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Birliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Amacımız avcılığı durdurmak değil, denizlerimizin bereketini koruyarak balıkçılarımızın emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır.”

Birlik, geçici olarak avlanmaya ara verilmesinin balıkçıların ekonomik kayıplarını azaltacağına ve piyasanın yeniden dengelenmesine katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Ancak palamut bolluğunun yaşandığı bir sezonda avlanmaya ara verilmesi çağrısı, sektörün gelir beklentileri ile tüketicinin uygun fiyatlı gıdaya erişimi arasında nasıl bir denge kurulması gerektiği sorusunu da beraberinde getirdi.