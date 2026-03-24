Palandöken'de sezon 15 Nisan'a kadar uzadı

Palandöken Kayak Merkezi'nde bahar aylarında da devam eden yoğun kar yağışı ve elverişli hava şartları, kayak severlerin yüzünü güldürdü.

Normal şartlarda Mart sonunda bitmesi planlanan kayak sezonu, pistlerdeki kar kalitesinin korunması sayesinde 15 Nisan'a kadar uzatıldı. Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip olan merkezde, suni karlama desteği ve yüksek rakımın avantajıyla kayak keyfi nisan ortasına kadar kesintisiz sürecek. Yetkililer, özellikle bahar güneşinde kayak yapmak isteyen tüm sporcuları ve ziyaretçileri sezonun bu son demlerini değerlendirmeye davet ediyor.

Palandöken'de kar kalitesi dikkat çekici

Palandöken'deki pistler, toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunuyor. Toz kar, ince, hafif ve taze karın gevrek halini temsil ediyor. Bu kar yapısı kayakçılar için en iyi şartları sağlıyor. Pürüzsüz bir yüzey sunuyor ve bu da daha iyi bir kayma deneyimi anlamına geliyor. İnce kar tabakası, daha iyi manevra yapma ve hızlı kayma olanağı sağlıyor.



87 km uzunluğunda pistlere sahip

Palandöken Kayak Merkezi, toplamda 56 adet pist içeriyor. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahip ve 30 adet kolay, 12 adet orta, 9 adet profesyonel (zor) pist ve 5 adet doğal pist olarak kategorize ediliyor.

Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24.8 km'lik pistlere sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise 87 km'yi buluyor. En uzun kayak parkuru 12.5 km uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapabiliniyor. Ayrıca, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre. Palandöken Kayak Merkezi'nde toplamda 19 lift taşıyıcı sistem bulunuyor ve 24 bin kişi taşıma kapasitesine sahip.