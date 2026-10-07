Pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun entübe edildi

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Pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun’un sağlık durumunun ağırlaştığı bildirildi. 67 yaşındaki sanatçı, durumunun fenalaşması üzerine dün hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Olgun’un entübe edildiği öğrenildi. Sanatçının geçen ay da yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakımda tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle evine götürüldüğü belirtildi.

Soner Olgun kimdir?

18 Haziran 1959’da Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğan Soner Olgun, ilkokulu Fethiye’de tamamladı. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Olgun, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümünde yaptı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Olgun, taverna müziği ve Türk Halk Müziği’ne getirdiği modern yorumlarla tanındı. Sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, kariyeri boyunca birçok albüme imza attı.