  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Papa 14. Leo, İstanbul'da Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde ayine katıldı
Takip Et

Papa 14. Leo, İstanbul'da Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde ayine katıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papa 14. Leo, İstanbul'da Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde ayine katıldı
Takip Et

Türkiye ziyareti kapsamında Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa 14. Leo, piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle gerçekleştirdiği ayinin ardından konuşma yaptı.

Papa 14. Leo, Hazreti İsa'nın havarilerinin de Anadolu'ya göç ettiğine, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.

Papa, Hıristiyan din adamlarına ve topluluk mensuplarına öğütlerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Papa 14. Leo, kilisenin deprem sonrası yardım faaliyetlerini destekleyen uluslararası kuruluşlara da teşekkürlerini sundu.

Papa 14. Leo, programı kapsamında Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.

Gündem
AK Parti Milas İlçe Başkanı ve yönetim ekibi istifa etti: Asılsız saldırılara maruz kaldım
AK Parti Milas İlçe Başkanı istifa etti: Asılsız saldırılara maruz kaldım
Bakan Uraloğlu: İnternetteki zararlı içeriklere karşı güçlü denetim mekanizmaları oluşturacağız
Bakan Uraloğlu: İnternetteki zararlı içeriklere karşı güçlü denetim mekanizmaları oluşturacağız
Ankara'da 154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
Ankara'da 154 işçinin yemek yediği firma mühürlendi
DEM Partili Koçyiğit heyetin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesini anlattı: Neler konuşuldu?
DEM Partili Koçyiğit, heyetin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesini anlattı
AYM, 1600 BSMV davası ve ihlal başvurusunu reddetti
AYM, 1600 BSMV davası ve ihlal başvurusunu reddetti
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi