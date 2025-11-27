Papa 14. Leo kimdir, Türkiye’ye neden geliyor? Papa neden İznik’e gidiyor?

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapıyor.

Programda Ankara ve İstanbul’daki resmi temasların yanı sıra, İznik’te düzenlenecek törene gelmesiyle de dikkat çekecek. Peki Papa 14. Leo kimdir, İznik’e niye gidiyor, ne ayrıcalığı var?

PAPA 14. LEO KİMDİR?

ABD’li din adamı Robert Prevost, 14 Eylül 1955’te Chicago’da doğdu. Augustinyen Tarikatı’na 1977’de katıldı; 1982’de rahip oldu. Roma’daki Aziz Thomas Aquinas Papalık Üniversitesi’nde Kilise Hukuku lisans ve doktorası yaptı. Peru’da misyonerlik, ilahiyat okulu yöneticiliği ve kilise mahkemesi yargıçlığı görevlerinde bulundu. Papa Françesko’nun Nisan 2025’te vefatının ardından Mayıs 2025’te yapılan konklavda dördüncü turda seçilerek Papa 14. Leo unvanını aldı.

NEDEN İZNİK’E GİDİYOR?

Papa, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer Hristiyan ruhani liderlerle birlikte MS 325’te toplanan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılını anacak. İznik’te göl kıyısında, kalıntıları 2014’te su altında keşfedilen bazilika yakınında dua ayinine katılması bekleniyor. Ziyaret, kiliseler arası birlik arayışı (ekümenizm) açısından sembolik önem taşıyor.

TÜRKİYE PROGRAMI (27–30 Kasım)

- 27 Kasım (Ankara): Esenboğa karşılaması, Anıtkabir ziyareti, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi tören ve görüşme.

- 28 Kasım (İstanbul → İznik): Saint Esprit Katedrali’nde din adamlarıyla buluşma; helikopterle İznik’e geçiş; İznik Su Altı Bazilikası yakınında anma ve dua töreni.

- 29 Kasım (İstanbul): 6 bin kişilik salonda ayin; Patrik Bartholomeos ile yeniden görüşme, Süryani ve Ermeni kilisesi liderleriyle temaslar.

- 30 Kasım: Ziyaretin ikinci ayağı için Beyrut’a hareket.

Ziyaret öncesi İznik’te güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı; ilçe genelinde kontrol ve devriyeler artırıldı. Turizm işletmelerinde doluluk oranı yükselirken, esnaf ve çini ustaları papa için özel eserler hazırladı. Yerel yetkililer, tören alanı ve güzergâh düzenlemelerini tamamladı.

İZNİK KONSİLİ ÖNEMİ

Roma İmparatoru I. Konstantin’in çağrısıyla MS 325’te İznik’te toplanan ilk ekümenik konsil, Hristiyan inancının temel doktrinlerini resmileştirdi. İznik İnanç Bildirgesi’nin ilk bölümü kabul edilerek İsa Mesih’in “Baba ile aynı özden, gerçek Tanrı” olduğu ilkesi teyit edildi. Ayrıca Paskalya Yortusu’nun ortak tarihi belirlendi ve kilise hukukuna ilişkin ilk kanonlar oluşturuldu. Bu nedenle İznik Konsili, Hristiyanlıkta birlik arayışını ve kilise-imparatorluk ilişkilerini şekillendiren tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Şu anda Papa'nın uçağı Türkiye'ye hareket etmiş durumda...