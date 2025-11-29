Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne geldi (Video)
İstanbul'daki temasları süren Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri sürüyor.
Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun, Cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi olma özelliğini taşıyan Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.
Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo ve beraberindeki heyet, Sultanahmet Camisi'ni gezdi.
Papa 14. Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile cami görevlileri eşlik etti.
Sultanahmet Camisi müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa 14. Leo'ya cami hakkında bilgi verdi.