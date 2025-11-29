  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne geldi (Video)
Takip Et

Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne geldi (Video)

İstanbul'daki temasları süren Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne geldi (Video)
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri sürüyor.

Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun, Cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi olma özelliğini taşıyan Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo ve beraberindeki heyet, Sultanahmet Camisi'ni gezdi.

Papa 14. Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile cami görevlileri eşlik etti.

Sultanahmet Camisi müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa 14. Leo'ya cami hakkında bilgi verdi.

Gündem
Çeşme'de sağanak: Denizle kara birleşti (Video)
Çeşme'de sağanak: Denizle kara birleşti (Video)
Bilecik'te idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de
Bilecik'te idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de
Kılıçdaroğlu'ndan tepkilere yanıt: 'Hodri meydan'
Kılıçdaroğlu'ndan tepkilere yanıt: 'Hodri meydan'
Atama ve görevden alma kararları: Milli Savunma Bakan Yardımcılığı'na Salih Ayhan atandı, İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı
MSB Bakan Yardımcılığı'na atama, İller Bankası Genel Müdürü görevden alındı
İZBETON ‘araç kiralama’ davasında ara karar
İZBETON ‘araç kiralama’ davasında ara karar
TOKİ 500 bin sosyal konut yapılacak ilçeler! TOKİ 500.000 sosyal konut inşaat haritası
TOKİ 500 bin sosyal konut yapılacak ilçeler! TOKİ 500.000 sosyal konut inşaat haritası