  3. Papa 14. Leo, Türkiye'ye geldi
Papa 14. Leo, Türkiye'ye geldi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Papa 14. Leo, Türkiye'ye geldi
Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, 12.23'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Papa 14. Leo, havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer tarafından karşılandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Anıtkabir'i ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

