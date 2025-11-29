Papa 14. Leo, Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti.

Türkiye'ye gelişinin 3'üncü gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti.

Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo'nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri hakimdi. Papa 14'üncü Leo, patrikhanedeki programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Volkswagen Arena'ya giriş yaptı.

Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Papa 14'üncü Leo, ayinin tamamlanmasının ardından Volkswagen Arena'dan ayrıldı.