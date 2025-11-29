  1. Ekonomim
  Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti 
Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti 

Papa 14. Leo, Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti.

Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti 
Türkiye'ye gelişinin 3'üncü gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti.Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti  - Resim : 1

Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo'nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri hakimdi. Papa 14'üncü Leo, patrikhanedeki programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Volkswagen Arena'ya giriş yaptı.Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yaklaşık 4 bin kişilik ayini yönetti  - Resim : 2

Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Papa 14'üncü Leo, ayinin tamamlanmasının ardından Volkswagen Arena'dan ayrıldı.

