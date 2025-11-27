  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Papa 14. Leo'dan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a ziyaret
Takip Et

Papa 14. Leo'dan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a ziyaret

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papa 14. Leo'dan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a ziyaret
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşen Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilere hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programların ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen Papa 14. Leo, burada Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile bir araya geldi.

Papa 14. Leo'dan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a ziyaret - Resim : 1

Görüşme, basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar'ın da yer aldığı belirtildi.

Gündem
11 yıl aradan sonra ilk ziyaret: Papa 14. Leo İstanbul'da
11 yıl aradan sonra ilk ziyaret: Papa 14. Leo İstanbul'da
Güney Kıbrıs: Türkiye ile deniz sınırlarını belirlemek için müzakereye hazırız
Güney Kıbrıs: Türkiye ile deniz sınırlarını belirlemek için müzakereye hazırız
RTÜK, 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza kesti
RTÜK, 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza kesti
Teröristbaşı Öcalan'ın avukatı: Tecrit koşulları esnetildi, PKK bağlantılı diğer mahkumlarla görüşebiliyor
Öcalan'ın avukatı: Tecrit koşulları esnetildi, PKK bağlantılı diğer mahkumlarla görüşebiliyor
Narkokapan-2 operasyonu: 458 şüpheli gözaltına alındı
Narkokapan-2 operasyonu: 458 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye'ye olması çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye'ye olması çok önemli