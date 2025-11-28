Papa 14. Leo’ndan Minguzzi hamlesi

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretine Perşembe günü Ankara’daki resmi programıyla başladıktan sonra, bugün İznik’te Patrik Bartholomeos ile birlikte “ekümenik dua” törenine katıldı. Papa'nın 24 Ocak’ta alışveriş için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi ile görüşüleceği bildirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmî programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir."