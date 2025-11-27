  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu
Takip Et

Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo llk resmi dış gezisi kapsamında Ankara'ya geldi. Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti için bindiği uçak Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu
Takip Et

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara oldu. Papa’yı taşıyan uçak saat 12.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Papa’yı taşıyan ITA Airways’e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58’de Ankara’ya gitmek üzere Roma’dan havalanmıştı.

Uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu. Papa’nın Türkiye ziyareti kapsamında bugün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek olan Papa 14. Leo akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. 28 Kasım Cuma günü Papa 14. Leo İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle biraraya gelecek ardından da Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.

Papa 14. Leo 28 Kasım'da Bursa'nın İznik ilçesini de ziyaret ederek burada bir ayin yönetecek.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlarİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlarGündem
Kulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarKulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarEkonomi
Akaryakıta çifte indirim yolda: İşte 27 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte indirim yolda: İşte 27 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Ekonomi

 

Gündem
DEM Parti: Artık sadece "Kürt sorunu vardır" demek yetmiyor
DEM Parti: Artık sadece "Kürt sorunu vardır" demek yetmiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Almanya'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Almanya'ya gidecek
Papa 14. Leo, Türkiye yolunda dünyaya barış mesajı verdi
Papa 14. Leo, Türkiye yolunda dünyaya barış mesajı verdi
Papa 14. Leo, Türkiye'ye geldi
Papa 14. Leo, Türkiye'ye geldi
İBB Davası'nda duruşma tarihi belirsizliği: İmamoğlu ne zaman hakim karşısına çıkacak?
İBB Davası'nda duruşma tarihi belirsizliği: İmamoğlu ne zaman hakim karşısına çıkacak?
MSB'den kritik açıklama: Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
MSB'den kritik açıklama: Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?