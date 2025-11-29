  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Papa 14’üncü Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde
Takip Et

Papa 14’üncü Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde

Papa 14’üncü Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmek üzere Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papa 14’üncü Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde
Takip Et

Türkiye'ye gelişinin 3’üncü gününüde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti.

Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo'nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Papa 14’üncü Leo'nun patrikhanedeki programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere Volkswagen Arena’ya geçmesi bekleniyor. 

Gündem
Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı (Video)
Karadeniz'deki geminin vurulma anı ortaya çıktı
Bu kış Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? 'Daha sıcak' bir kış kapıda (Video)
Bu kış Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? 'Daha sıcak' bir kış kapıda (Video)
Bakan Uraloğlu: Kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu (Video)
Bakan Uraloğlu: Kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu
İzmir Dikili'de araçlar su altında kaldı (Video)
İzmir Dikili'de araçlar su altında kaldı (Video)
İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu (Video)
İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu (Video)
Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video)
Bodrum'da sağanak sonrası şaşırtan görüntü (Video)