Papa Francesco’nun Türkiye vasiyeti ortaya çıktı: Ölürsem bu ziyareti halefim mutlaka gerçekleştirsin

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco’nun vefatının ardından Türkiye’ye yönelik vasiyeti gündeme geldi.

Papa Francesco’nun “Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik’e gitsin” sözleri doğrultusunda, yeni seçilen Papa 14. Leo’nun yıl içinde Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaretin, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme ve ardından İznik’e geçiş şeklinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Papa Francesco’nun, Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu

Papa Francesco’nun, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümüne denk gelen mayıs ayı sonunda Türkiye’ye giderek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyordu.

Kiliselerin birliği açısından önemli görülen bu buluşmada, Paskalya tarihi gibi anlaşmazlık konularının da ele alınması planlanıyordu. Etkinliğe, Roma Katolik ve Ortodoks yerel kiliselerden temsilcilerin de katılması öngörülüyordu.

Ancak Papa’nın şubat ortasında hastalanması ve 21 Nisan’daki vefatı nedeniyle bu ziyaretin akıbeti belirsizliğe büründü.

8 Mayıs’ta seçilen yeni Papa 14. Leo’nun bu seyahati gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Vatikan, Papa’nın 25 Mayıs’a kadar olan resmi programını açıkladı ve bu tarihe kadar Türkiye ziyareti bulunmadığı görüldü.

Bartholomeos’tan yeni Papa’ya davet

ANKA Haber Ajansı’nın Fener Rum Patrikhanesi’ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Patrik Bartholomeos, 18 Mayıs’ta yapılacak resmi göreve başlama törenine katılacak ve burada Papa 14. Leo ile özel bir görüşme gerçekleştirerek onu İznik Konsili’nin yıldönümü kapsamında Türkiye’ye davet edecek.

Ziyaretin, yaz ya da sonbahar aylarında gerçekleşebileceği belirtilirken, Mayıs sonu da hâlâ olasılık dışı bırakılmış değil.

Ancak Papa’nın Türkiye’ye gelmesi için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi davet mektubu göndermesi gerekiyor. Bu durumda ziyaret, “devlet ziyareti” statüsünde yapılacak.

Gerçekleşmesi halinde Papa 14. Leo, Türkiye’yi ziyaret eden beşinci Papa olacak. Daha önce Papa 6. Paul (1967), Papa 2. Jean Paul (1979), Papa 16. Benedikt (2006) ve 2014’te Papa Francesco Türkiye’ye gelmişti.

Francesco İznik ziyaretine özel önem verdi

Papa Francesco’nun, 10 yıl önce Kutsal Topraklar ziyareti sırasında Patrik Bartholomeos ile birlikte İznik buluşmasını planladığı, bu fikrin Patrikhane danışmanları tarafından ortaya atıldığı ve her iki liderin de olumlu yaklaştığı ifade edildi.

"Ölürsem bu ziyareti halefim mutlaka gerçekleştirsin”

ANKA’ya konuşan kaynaklara göre Papa, “Hayatta olur muyum bilmiyorum ama ölürsem bu ziyareti halefim mutlaka gerçekleştirsin” diyerek vasiyetini net şekilde ortaya koydu. Şubat ayında hastaneye kaldırıldıktan sonra ise mayıs sonu planlanan etkinliğin ertelenmesini Bartholomeos’tan özellikle rica ettiği öğrenildi.

Papa Francesco, geçen yıl çeşitli vesilelerle İznik ziyaretine duyduğu arzuyu dile getirmişti. Haziran ayında Patrikhane heyetini kabulünde bu isteğini açıkça ifade ederken, kasım ayında da Türkiye’ye gitme niyetini yinelemişti.

İznik Konsili’nin yıldönümünün, “Kilise’nin ve insanlığın yürüyüşünde bir dönüm noktası” olduğunu vurgulayan Papa, Aralık ayında Dünya Metodist Konseyi delegelerine hitaben yaptığı konuşmada da bu etkinliğin tüm kiliselere birliğe doğru ilerleme çağrısı olduğunu söylemişti. “Hepimiz biriz” diyerek, kiliseler arasında birlikte yürüme çağrısını yinelemişti.

İznik neden önemli?

Hristiyanlığın ilk evrensel kilise meclisi olan İznik Konsili 325 yılının mayıs ayında burada toplandı. Burada kabul edilen itikat formülü, Hristiyanlığın esasını oluşturdu.

1981 yılından beri Türkiye’yi sıklıkla ziyaret eden, Bizans tarihi ve arkeolojisi alanında birçok bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmış olan Emerit Profesör Vincenzo Ruggieri, Birinci İznik Konsili’nin önemini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Roma İmparatoru I. Konstantin'in çağrısıyla farklı kiliselere bağlı birçok episkoposun katılımıyla düzenlenen Konsilin toplanmasının ana nedenlerinden birinin kiliselerin farklı tarihlerde Paskalya Yortusunu kutluyor olması olduğunu belirtti.

İmparator Konstantin’in tamamen bu farklılığa karşı durduğunu dile getiren Ruggieri, bir diğer ana meselenin de, İskenderiye ruhbanları arasında Hz. İsa'nın kökeni ve “Baba Tanrı” ile olan ilişkisine dair teolojik tartışmalar olduğunu anlattı.

Büyük sorun yaratan bu meselenin çözüldüğünü belirten Ruggieri, İznik’in ayrıca Katolik inancının tanımlandığı yer olduğuna da dikkati çekti.

Konsile 318 episkoposun katıldığı öne sürülse de bu sayının 260-265 arası olduğunu belirten Ruggieri, bunların çoğunun Doğu kiliselerinin temsilcileri olduğu ve Batı’dan az katılım olduğu bilgisini aktardı.

Konsilde, Paskalya’nın her yıl ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen pazar günü kutlanması da kararlaştırıldı.

Vincenzo Ruggieri, Papa 14. Leo’nun, resmi ziyaret programlarına başlayacağı zaman tabii ki kendi kararları doğrultusunda Türkiye’ye gidebileceğini ve Francesconun açtığı bu yolu devam ettireceğini düşündüğünü ifade etti.

Papa 14. Leo, seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamalarda selefi Francesco’ya teşekkür ederek, onun izinden gideceğini söylemişti.