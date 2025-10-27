Papa Leo, Türkiye'ye geliyor: Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. Papa, 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’de bulunacak, ardından 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Lübnan’ı ziyaret edecek.

Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek

Papa’nın Türkiye ziyaretinde, Patrik Bartholomeos ile bir dizi etkinlik yer alacak. İkili, İznik’te düzenlenen ve erken Hristiyanlık tarihinin önemli bir toplantısı olan Konsil'in 1700’üncü yıl dönümünü kutlayacak.

Papa Leo, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Papa, ardından İstanbul’daki Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek ve son olarak da bir ayine katılacak.

Beyrut sahilinde açık hava ayinine katılacak

Papa, Lübnan’da ise Beyrut’ta Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşecek, dinler arası bir toplantı düzenleyecek ve Beyrut sahilinde açık hava ayinine katılacak. Papa ayrıca 2020 yılında Beyrut Limanı’nda meydana gelen ve 200 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kimyasal patlama alanında dua edecek.