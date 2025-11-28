Papa Leo’nun Türkiye ziyareti uluslararası basında geniş yankı uyandırdı

Papa 14'üncü Leo, dün yurt dışı ziyaretinin ilk ayağını Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Papa Leo'nun Anıtkabir ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve Millet Kütüphanesi'nde yaptığı konuşmada verdiği mesajlar, dünya basınında geniş yer buldu.

İtalyan gazetesi La Repubblica, ziyareti “Papa Leo Türkiye’de: Barış için Erdoğan’la ittifak” başlığıyla duyurdu. Haberde, iki liderin küresel ölçekte devam eden savaşlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

İtalyan Latestata, görüşmenin sıcak ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, Orta Doğu, Filistin ve Ukrayna’daki çatışmaların yanı sıra göç ve iklim krizi gibi konuların gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Papa’nın Türkiye’yi “Doğu ile Batı arasında bir köprü” olarak tanımladığını ve daha adil bir dünya için ortak çalışma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Türkiye ve Vatikan’ın barış, adalet ve istikrar adına harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladığı ifade edildi.

L’Unione Sarda, Türkiye’nin Papa Leo açısından kültürler ve dinler arasında köprü kuran bir ülke olduğunu, bu nedenle de diyalog için kritik bir role sahip bulunduğunu yazdı.

İngiltere’de yayımlanan The Guardian, Papa’nın Türkiye ziyaretinin yalnızca iki ülke ilişkileri açısından değil, dünya Hristiyanlığı, Ortodoks–Katolik ilişkileri, Orta Doğu barışı ve dinler arası diyalog açısından da önem taşıdığını belirtti.

Papa’nın Millet Kütüphanesi’ndeki konuşmasında artan savaşlar ve küresel gerilimler karşısında insanlığın geleceğini tehdit eden bir dönem yaşandığını vurguladığı aktarıldı.

ABD merkezli LEX 18 News, Papa’nın ziyaret açılışında Türkiye’yi “çatışmalı dünyanın ortasında barış ve istikrar köprüsü” olarak nitelendirdiğini yazdı. Haberde, Papa’nın Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında köprü olabilecek konumuna dikkat çektiği belirtildi.

Euronews, ziyaretin İznik etabının Katolik–Ortodoks yakınlaşması açısından sembolik önem taşıdığını, özellikle İznik Konsili’nin 1700. yılı vesilesiyle Doğu ve Batı Hristiyanlığı için ortak tarihi hatırlattığını bildirdi.

The Washington Post, Papa Leo’nun bu ziyaretle Ortodoks–Katolik diyaloğuna yeni bir ivme kazandırabileceğini, tarihsel ayrılıklara rağmen “yeni bir kapının” aralanabileceğini yazdı.

New York Times, Papa’nın şimdiye kadar çok az bilinen politik görüşlerinin, 6 günlük Orta Doğu turuyla birlikte daha net şekilde ortaya çıkacağını ifade etti.

Katar merkezli El Cezire, ziyaretin sadece diplomatik bir temas değil, aynı zamanda dini ve kültürel bir yeniden bağ kurma fırsatı olduğunu aktardı.

Ziyaretin Türkiye’ye “jeopolitik bir aktör” rolü biçme girişimi olarak da yorumlanabileceği, bunun olumlu ve eleştirel değerlendirmelere açık olduğu belirtildi.

Batı merkezli Reuters, Papa’nın Türkiye’ye odaklanmasında ülkenin coğrafi konumu ve Müslüman çoğunlukla Hristiyan azınlıkların bir arada yaşadığı nadir ülkelerden biri olmasının etkili olduğunu ifade etti. Haber ajansı, Papa’nın Türkiye’den yaptığı barış çağrılarının bölgedeki çatışmalar bağlamında dikkat çektiğini kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National, ziyaretin Türkiye’deki dini ve kültürel azınlıklar ile ülkenin laik ve çoğulcu yapısının bir arada var olabileceğine dair sembolik bir mesaj taşıdığını yazdı.

Bazı çevrelerde, ziyaretin Hristiyan topluluklara yönelik özel bir mesaj niteliği taşıyıp taşımadığı ya da sadece tarihi bir protokol adımı olup olmadığı yönünde tartışmalar bulunduğu belirtildi.