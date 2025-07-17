Papa XIV. Leo, kasım ayında İznik'i ziyaret edecek

İki ay önce Papa seçilen XIV. Leo, İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret edeceğini bildirdi.

Papalık makamının yazlık konutunun bulunduğu, Roma'nın güneydoğusundaki Castel Gandolfo kasabasında ortodoks ve katolik din insanları ile ABD'den bir heyeti kabul eden Papa, burada yaptığı konuşmada, "İznik Konsili'nin yıl dönümünde, ekümenik anma törenine katılmanızı ve sizi orada tekrar görmeyi umuyorum" dedi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, M.S. 325 yılında düzenlenen Konsil'in yıl dönümü törenleri Kasım ayında İznik ve İstanbul'da yapılacak. Bin 700 sene önce gerçekleştirilen İznik Konsili, bugüne dek Hristiyanlığın tüm mezhepleri tarafından kabul gören temel inançların belirlendiği toplantı olması itibarıyla Hristiyanlar için çok büyük bir önem taşıyor.

Bartholomeos'a selam

Kendi de ABD'li olam Papa Leo, ülkesinden gelen Ortodoks cemaatinin ileri gelenlerinden, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a selam götürmelerini istedi. Papa Leo konuşmasında ayrıca, 7 Aralık 1965 tarihinde dönemin Fener Rum Patriği Athenagoras ile Papalık makamının sahibi VI. Paul'un, iki kilisenin 1054 yılında karşılıklı olarak birbirlerini aforoz etme kararını kaldırdıklarını hatırlattı.

Papa Leo'yu ziyaret eden ABD'li Katolik heyete Newark Başpiskoposu Kardinal Joseph Tobin, Ortodoks heyete ise, ABD'de yaşayan yaklaşık 500 bin Rum Ortodoks inancına bağlı kişinin ruhani lideri Metropolit Elpidophoros önderlik etti.